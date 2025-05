Kris Jenner begeistert Fans mit Facelift und schlanker Figur

Kris Jenner (69) hat mit ihrem neuesten Auftritt am vergangenen Freitag alle Blicke auf sich gezogen. Die berühmte Mutter der Kardashian-Dynastie präsentierte sich bei einem Einkaufstrip in Los Angeles mit einem strahlend frischen Gesicht, das Fans und Beobachter gleichermaßen ins Staunen versetzte. Nur wenige Tage zuvor hatte die 69-Jährige in Paris das Ergebnis einer weiteren ästhetischen Operation enthüllt, die von dem renommierten plastischen Chirurgen Dr. Steven M. Levine durchgeführt wurde. Ihre neue Erscheinung sorgte sogar für Verwechslungswirrwarr – manche schätzten sie jünger ein und hielten sie sogar für ihre Tochter Kim Kardashian (44). Gekleidet in ein dunkles, nadelgestreiftes Outfit zeigte sie nicht nur ihre Verwandlung im Gesicht, sondern auch ihre erschlankte Figur. Das ist auf Fotos zu sehen, die Daily Mail vorliegen.

Laut einer Quelle des Magazins hat Kris ihren Kleiderschrank nun komplett ausgemistet und ihre alten Designerstücke aussortiert. "Sie hat wieder ihre Figur aus den 1980ern und ist darüber sehr glücklich", berichtete der Insider. Ihr aktuelles Gewicht wird von Fans heiß diskutiert, die vermuten, dass neben ihrer bewussten Ernährung und den regelmäßigen Workouts möglicherweise auch moderne Diätwunder wie Ozempic eine Rolle gespielt haben könnten. Zwar hat die Reality-TV-Ikone diese Gerüchte nicht kommentiert, doch die neuesten Fotos von öffentlichen Auftritten zeigen eine sichtlich energiegeladene und strahlende Kris.

Kris Jenner ist nicht neu in der Welt der Schönheitskorrekturen – sie spricht offen über ihre chirurgischen Eingriffe und ästhetischen Behandlungen. Bereits in einer früheren Folge von Keeping Up with the Kardashians begleitete das Kamerateam ihre erste Facelift-Operation vor der Hochzeit ihrer Tochter Kim im Jahr 2011. Zudem hatte sie 2018 eine Verkleinerung ihrer Ohrläppchen durchführen lassen und ihre Fans an diesem Schritt teilhaben lassen. Doch nicht nur die Operationen, sondern auch ihr konsequenter Einsatz für ein gepflegtes Äußeres rücken sie immer wieder in den Fokus. Ihr Stil und ihre Erscheinung inspirieren sowohl ihre Kinder als auch ihre riesige Fangemeinde.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner wirbt auf Instagram für die Beauty-Marke ihrer Tochter Kylie

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner, April 2025

Anzeige Anzeige