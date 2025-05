Nicht eine Falte: Kris Jenner verblüfft Fans mit Facelift

Kris Jenner (69) schlägt erneut hohe Wellen in den sozialen Medien – und diesmal sind es keine Eskapaden der berühmten Kardashian-Dynastie, sondern ihr eigenes Aussehen. Nachdem die Matriarchin Fotos ihrer Paris-Reise geteilt hatte, überschlagen sich Fans mit Kommentaren über ihre Verwandlung. "Sie sieht jünger aus als ihre älteste Tochter", schrieb ein begeisterter Nutzer. Bei Instagram sorgte ein neues Facelifting, durchgeführt von dem renommierten Chirurgen Dr. Steven Levine, für Reaktionen wie "das beste Facelift aller Zeiten". Stars wie Lauren Sánchez (55), Kathy Hilton (66) und Selma Blair (52) zeigten sich ebenfalls beeindruckt.

Bekannt für ihre offene Art, was Schönheits-OPs betrifft, hat Kris in der Vergangenheit nicht nur Facelifts, sondern auch Brustvergrößerungen und zahlreiche kosmetische Eingriffe wie Botox und Laserbehandlungen zugegeben. Bereits 2011, vor der Hochzeit ihrer Tochter Kim Kardashian (44) mit Kris Humphries (40), ließ sie sich liften. Doch obwohl sie sich in den letzten Jahrzehnten optisch immer wieder verjüngen ließ, scheint ihr jüngster Eingriff besonders beachtenswert. Sogar bei einem Geburtstag ihres Enkels Psalm (6) ließ sie mit ihrer stylischen Kleiderwahl aufhorchen, die von vielen als mutiger und moderner als die Outfits der jüngeren Generationen gelobt wurde.

Dass Kris für ihre Looks gefeiert wird, ist kein neues Phänomen. Schon vor Kurzem erregte sie mit einer neuen Frisur Aufmerksamkeit, mit der sie deutlich jünger wirkte. Die 69-Jährige ist sich der Wirkung ihrer Erscheinung bewusst und scheint Freude daran zu haben, immer wieder neue Facetten zu präsentieren. Während ihre Tochter Kylie (27) kürzlich auf einer Party ihren neuen Erfolg feierte, glänzte Kris gleichermaßen im Mittelpunkt. Nebenbei jongliert sie nicht nur Familie und Privatleben, sondern produziert weiterhin erfolgreich TV-Formate, die ihre Familie immer wieder ins Rampenlicht rücken. Fans und Beobachter sind sich einig: Kris bleibt ein nie endender Wirbelwind aus Glamour und Perfektion.

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

Instagram / krisjenner Kris Jenner, April 2025

