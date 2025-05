"The Crown"-Star Josh O'Connor wurde beim Turteln erwischt

Josh O'Connor (35) ist offenbar frisch verliebt: Der The Crown-Star wurde am vergangenen Freitag in London mit der irischen Schauspielerin Alison Oliver zusammen gesichtet. Paparazzi-Bilder von deuxmoi zeigen die beiden während eines entspannten Spaziergangs sehr vertraut miteinander. So liefen sie nicht nur Arm in Arm nebeneinander, sondern hielten auch immer wieder an und küssten sich mehrmals leidenschaftlich. Josh und Alison versteckten ihre Zuneigung füreinander während ihres Bummels nicht wirklich – es scheint sie ordentlich erwischt zu haben.

Die Gerüchte um eine Beziehung von Josh und Alison bestehen schon seit längerer Zeit. So wurden sie bereits im vergangenen November beim Turteln in New York City erwischt. Auch zuletzt brachten sie die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln, da Alison Josh bei der Premiere seines Films "The Mastermind" in Cannes begleitete und später händchenhaltend mit ihm und seinen Eltern fotografiert wurde. Bestätigt haben weder Josh noch seine neue Freundin die Beziehung bislang.

Josh und Alison daten sich somit offenbar seit einigen Monaten und sind ein Liebespärchen. "Josh und Alison haben viel gemeinsam und haben es genossen, sich abseits des Rampenlichts kennenzulernen", berichtete ein Insider Ende des vergangenen Jahres gegenüber The Sun. Vor ihr war der Schauspieler, der in "The Crown" den jungen Prinzen Charles verkörperte, im Jahr 2021 für einige Zeit mit der Marketingdirektorin Margot Hauer-King liiert. Mit Alison scheint Josh jetzt auf Wolke sieben zu schweben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alison Oliver, Januar 2024 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh O'Connor auf der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige