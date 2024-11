"The Crown"-Star Josh O'Connor mit neuer Freundin gesichtet

Der The Crown-Star Josh O'Connor (34) wurde am Montag zum ersten Mal mit seiner neuen Freundin Alison Oliver in New York City gesehen. Auf Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, schlenderte das junge Glück entspannt durch die Straßen der Metropole. Die beiden Schauspieler waren für einen kleinen Ausflug in lässige blaue Jeans geschlüpft. Während Josh eine Vintage-Coca-Cola-Jacke über einem weißen T-Shirt trug, zeigte sich Alison in einem weißen Hemd unter einem blauen Strickpullunder und einer schwarzen Lederjacke. Beide setzten auf bequeme Sneaker für ihren Spaziergang durch den Big Apple.

Die ersten Gerüchte über ihre Beziehung kamen Anfang November auf, als Josh und Alison gemeinsam in Italien gesichtet wurden. Händchen haltend spazierten sie durch Bologna, wobei Fans sie in einer Film- und Fotobibliothek erkannten und um Selfies baten. Ein Insider verriet gegenüber The Sun: "Josh und Alison haben viel gemeinsam und haben es genossen, sich abseits des Rampenlichts kennenzulernen."

Josh, der durch seine Rolle als junger Prinz Charles (76) in der Netflix-Serie "The Crown" bekannt wurde, hält sein Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. Zuvor war er im Jahr 2021 mit der Marketingdirektorin Margot Hauer-King liiert. Alison steht wie Josh vor der Kamera und spielt unter anderem in Filmen wie "Saltburn" oder der BBC-Serie "Best Interests" mit.

Getty Images Alison Oliver, Januar 2024 in Beverly Hills

Getty Images Josh O'Connor auf der Met Gala 2024

