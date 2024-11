Josh O'Connor ergänzt hochkarätigen Cast von Spielberg-Film

Josh O'Connor (34) hat sich der Starbesetzung von Steven Spielbergs (77) neuem Film angeschlossen. Wie Hollywood Reporter berichtete, wird der britische Schauspieler in dem noch unbenannten Science-Fiction-Projekt des renommierten Regisseurs mitwirken, das von Universal Pictures produziert wird. Die Dreharbeiten sollen demnächst beginnen und der Film soll voraussichtlich am 15. Mai 2026 in die Kinos kommen. Neben Josh stehen auch Emily Blunt (41), Colin Firth (64), Colman Domingo (54) und Eve Hewson (33) auf der Besetzungsliste.

Über den Inhalt des Projekts ist bislang wenig bekannt, doch es handelt sich um einen Original-Event-Film mit Science-Fiction-Elementen. Das Drehbuch stammt von David Koepp (61), der bereits bei Blockbustern wie "Jurassic Park", "Krieg der Welten" und "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" mit Steven zusammengearbeitet hat. Die Produktion übernimmt Kristie Macosko Krieger – eine langjährige Weggefährtin von Steven, die unter anderem bei "West Side Story" und "Die Fabelmans" involviert war. Fans dürfen also gespannt sein, was das Dream-Team aus Steven, David und Kristie diesmal auf die Leinwand bringt.

Cast-Neuzugang Josh erlangte internationale Bekanntheit durch seine Rolle als Prinz Charles (76) in der Netflix-Serie "The Crown". Für seine Darstellung erhielt er sogar den Golden Globe Award als bester Serien-Hauptdarsteller. Vor Kurzem war er an der Seite von Zendaya (28) im Tennisdrama "Challengers" zu sehen, das weltweit für Aufsehen sorgte. Trotz seines raschen Karriereaufstiegs bleibt Josh nach wie vor dem Theater verbunden und engagiert sich für wohltätige Zwecke.

