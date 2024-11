"Seltsam": Josh O'Connor gefiel Sexszene mit Zendaya nicht

In dem Film "Challengers" ging es zwischen den Charakteren von Josh O'Connor (34), Zendaya (28) und ihrem Co-Star Mike Faist (32) ganz schön zur Sache. In der Dreierkonstellation, aber auch zu zweit, wurde es ziemlich heiß. Nun verrät Josh gegenüber Vanity Fair, wie für ihn der Dreh der intimen Szenen mit Zendaya wirklich war: "Eine Sexszene ist eine sehr seltsame Sache. Sie ist die am wenigsten sexy Sache auf der Welt. Sie können auch Mike Faist und Zendaya dazu fragen."

Der The Crown-Darsteller erklärt, dass das Schauspiel auf dem Bildschirm vielleicht sexy aussehe, in Wirklichkeit allerdings eher etwas von einer Kampfsequenz oder einer Tanzszene hätte. "Es ist eine sehr choreografierte, einstudierte Sache und man ist in einem Raum voller Leute – jemand hat ein Mikrofon, eine Kamera und Lichter in der Hand", beschreibt der 34-Jährige die Situation gegenüber dem Magazin. Aus diesem Grund stimme er seinem Kollegen Paul Mescal (28) zu, der einst erzählte, dass ihm Sexszenen mit einem männlichen Schauspieler leichter fallen würden. Allerdings sieht Josh auch dabei einige Schwierigkeiten: "Andererseits ist es beängstigender, mit einem anderen Schauspieler verletzlich und intim zu sein, weil man oft nach etwas in sich greifen muss, das manchmal blockiert oder versteckt ist, und das kann einschüchternd sein."

Bei "Challengers" erlebte Josh O'Connor sowohl mit Zendaya als auch mit Mike intime Momente. In dem Erfolgsfilm verkörpert er den Charakter Patrick, den Tennispartner und besten Freund von Mikes Rolle. Als sie auf Tashi, gespielt von Zendaya, treffen, entbrennt ein Kampf zwischen den beiden um den Sieg im Tennis, aber auch um das Herz von Tashi. Dabei kommen sich alle drei näher. Im Gegensatz zu Josh war Zendaya allerdings ein Fan davon. Gegenüber Mirror schwärmte sie vom Dreh: "Die intimen Szenen waren so gut, ich habe es geliebt. Egal in welchem Moment, es fühlte sich immer so an, als könnte ich mich komplett auf sie verlassen und sie sich auf mich."

Getty Images Josh O'Connor auf der Met Gala 2024

Getty Images Josh O'Connor, Zendaya, Mike Faist, 2024

