Diese Stars dürfen sich über einen der renommiertesten Awards in der Filmbranche freuen! In der vergangenen Nacht wurden zum 78. Mal die Golden Globes verliehen. Neben der Oscarverleihung zählt das Event zu den bedeutendsten überhaupt. In diesem Jahr fand die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ein wenig verspätet und hauptsächlich virtuell statt – die Gewinner freuten sich deswegen aber nicht weniger über die Würdigung ihrer schauspielerischen Leistung!

Als "Beste Hauptdarstellerin" in der Sparte Komödie/Musical konnte sich die Britin Rosamund Pike (42) durchsetzen. Der männliche Darsteller, der in dieser Rubrik abräumen konnte, war der "Borat"-Star Sacha Baron Cohen (49). Der Preis für die "Beste Nebendarstellerin" ging an Jodie Foster (58) – ebenfalls nominiert gewesen war die zwölfjährige "Systemsprenger"-Darstellerin Helena Zengel (12). Daniel Kaluuya nahm für seine Performance in "Judas and the Black Messiah" die begehrte Trophäe in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" mit nach Hause. Gleich viermal räumte die Serie "The Crown" ab: Nicht nur als "Beste Serie – Drama" wurde das Werk geehrt: Josh O'Connor (30) gewann den Preis als "Bester Serien-Hauptdarsteller", Emma Corrin bekam die Auszeichnung als "Beste Serien-Hauptdarstellerin" und Gillian Anderson (52) durfte sich über den Award als "Beste Serien-Nebendarstellerin" freuen.

Eine Auszeichnung wurde in diesem Jahr sogar posthum verliehen: Der Schauspieler Chadwick Boseman (✝43) wurde für seine Darbietung in dem Jazz-Drama "Ma Rainey's Black Bottom" gewürdigt. Im vergangenen Jahr war er im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben.

Anzeige

Getty Images Rosamund Pike bei den Golden Globes 2019 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Sacha Baron Cohen, 2016 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Jodie Foster, Juni 2019 in Hollywood

Getty Images Helena Zengel, Februar 2019 in Berlin

Getty Images Daniel Kaluuya, 2019 in Hollywood

Getty Images Josh O'Connor, Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Emma Corrin, März 2020 in England

Getty Images Gillian Anderson, Februar 2020 in London

Getty Images Chadwick Boseman, Februar 2019 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de