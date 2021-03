Die Frage dürften sich die The Crown-Stars schon sehr häufig gestellt haben! In der Netflix-Serie wird das Leben der britischen Königsfamilie beleuchtet, wobei auch die Schattenseiten und der große Druck, der auf den Adligen lastet, näher thematisiert werden. In einem aktuellen Interview mit Talkmaster James Corden (42) verriet Prinz Harry (36) jetzt, dass auch er die Serie verfolge und ihr etwas abgewinnen könne – und darauf sind die Darsteller natürlich extrem stolz...

Im Rahmen einer Golden-Globes-Pressekonferenz äußerte sich Emma Corrin – die Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36) spielt – zu dem Statement des Prinzen und beschrieb ihre erste Reaktion: "Ich war ihm so dankbar und so bewegt von seinen Worten. Ich spiele schließlich seine Mutter, was eine heikle Angelegenheit hätte sein können, und war sehr gerührt davon, dass er das zu würdigen wusste." Sie hätte nicht erwartet, dass die Aussagen des 36-Jährigen so viel in ihr auslösen würden, doch jetzt, da sie seine Meinung kenne, freue sie sich, dass ihm die Sendung gefällt.

Neben Emma reagierte auch Josh O'Connor (30) auf Harrys Interview: "Ich bin erfreut. Ich bin erfreut, dass er es sich anschaut", erklärte der Prinz Charles (72)-Darsteller jetzt gegenüber Entertainment Tonight. Er sei für jeden "The Crown"-Zuschauer äußerst dankbar.

Getty Images Emma Corrin, Schauspielerin

Getty Images Emma Corrin im Mai 2019

Getty Images Josh O'Connor, "The Crown"-Darsteller

