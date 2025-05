Entspannt mit acht Kids: So schafft es Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi (43) ist nicht nur TV-Star, Podcasterin und Influencerin – sondern auch Mama von acht Kindern. Auf Social Media zeigt sich die Ehefrau von Rapper Bushido (46) aber trotzdem stets superentspannt und ausgeglichen. Da fragen sich ihre Fans wohl ganz zu Recht: Wie schafft sie das? Bei einem Q&A in ihrer Instagram-Story gibt sie darauf eine gewohnt ehrliche Antwort: "Ich habe sechs wundervolle Angestellte, die bei uns leben und uns ganz viele Dinge komplett aus der Hand nehmen. Meine Ehe ist sehr ruhig und entspannt. Glaube, diese Kombination lässt einen sehr entspannen. Ich wäre mit absoluter Sicherheit nicht so entspannt, wenn ich mich um alles selber kümmern müsste. Ich hätte dann aber auch nicht so viele Kinder bekommen."

Neben ihren Nannys, die sich vor allem um die jüngeren Kids kümmern, wird Anna-Maria auch der Haushalt komplett abgenommen. In Zukunft soll auch ein hauseigener Koch die Familie täglich mit frischen Mahlzeiten versorgen. Ein Luxus, dessen sich die 43-Jährige absolut bewusst sei, den sie aber auch nicht mehr missen wolle. "Meistens verlasse ich gegen neun das Haus und mache Erledigungen, Sport, habe Freizeit und treffe Freunde. Ich bin unendlich dankbar und verbringe danach den Nachmittag und Abend mit meiner Familie", teilt Anna-Maria offen ihren Alltag, der ihr durch ihren Lebensstil ermöglicht wird.

Auch wenn es Anna-Maria sehr wichtig ist, regelmäßig Zeit für sich zu haben, ist sie eine absolute Vollblutmama. Vor wenigen Wochen ging für sie ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung: Montry, ihr ältester Sohn aus erster Ehe, zog gemeinsam mit seiner Freundin ebenfalls nach Dubai. Seine Mutter setzte alles in Gang, um für das junge Paar ein Haus ganz in der Nähe ihres eigenen Zuhauses zu finden und ist jetzt überglücklich, nun endlich wieder alle ihre Kinder bei sich zu haben.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

Instagram / anna_maria_ferchichi Montry Lewe und seine Mama Anna-Maria Ferchichi, Mai 2025

