Anna-Maria Ferchichi lässt ihre Kinder die Schule schwänzen

Anna-Maria Ferchichi (43), Ehefrau von Rapper Bushido (46) und Mutter von acht Kindern, sorgt jetzt mit einer ungewöhnlichen Einstellung zur Schulpflicht für Gesprächsstoff: In ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna und Kim" verriet sie, dass sie den Schulbesuch ihrer Kinder in ihrem neuen Zuhause Dubai etwas lockerer handhabt. Ihrer Meinung nach sind spontane Auszeiten vom Schulalltag durchaus wichtig, um dem oft strikten und leistungsorientierten System entgegenzuwirken. Mit einem Augenzwinkern erzählte sie laut RTL, dass ein gemeinsamer Tag am Strand oder einfach mal Ausschlafen ab und zu wichtiger sei als Mathe und Englisch. Dabei ist ihr Ehemann Bushido wohl anderer Meinung: "Er ist definitiv der strenge Part", verrät Anna-Maria.

In Dubai, wo die Kinder der Familie Ferchichi eine Privatschule besuchen, wird die Anwesenheitspflicht offenbar entspannter gehandhabt als in Deutschland. Laut Anna-Maria sei es kein Problem, wenn die Kids mal ein paar Tage zu Hause bleiben. Sie betonte jedoch, dass ihre Kinder trotz gelegentlichen Blaumachens hervorragende Leistungen erbringen und eine schöne Schulzeit haben. Im Vergleich zu ihrer eigenen Schulzeit in Deutschland schwärmt Anna-Maria: "Da werden keine Gruppierungen abgefangen und Prügel angedroht oder Sachen abgezogen oder geraucht an der Ecke. Und dafür bin ich so unfassbar dankbar."

Anna-Maria scheint das Familienleben in Dubai in vollen Zügen zu genießen. Sie berichtet, dass der Alltag dort nicht nur für die Kinder entspannter sei, sondern auch ihr selbst guttue. Das Leben verlaufe insgesamt entschleunigter – besonders die Abende am Strand mit der Familie wisse sie zu schätzen, auch wenn die Kinder dabei hin und wieder etwas später ins Bett gehen. Die Prominenz von Bushido spiele auf den Schulhöfen ihrer Kinder kaum eine Rolle – ein weiterer Punkt, den Anna-Maria an ihrem neuen Alltag offenbar sehr zu schätzen weiß.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juni 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido im Juli 2025