Verfrühtes Geschenk: Montry bekommt BMW zum 23. Geburtstag

In wenigen Tagen wird Anna-Maria Ferchichis (43) ältester Sohn Montry 23 Jahre alt. Da sie zu diesem Zeitpunkt aber gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (46) und den jüngeren Kindern verreist sein wird, bereitet sie ihrem Sohn schon im Vorfeld eine Überraschung. Ein nigelnagelneuer BMW wartet in der Garage – verziert mit einer großen roten Schleife und Ballons. "Mein Schatz, da wir während deines 23. Geburtstags im Urlaub sein werden, haben wir uns überlegt, dich jetzt schon zu überraschen. Wir wünschen euch eine allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit deinem neuen Auto. Ich liebe dich, Mama", schreibt Anna-Maria zu dem Video, auf dem sie Montrys Reaktion auf Instagram teilt.

Das baldige Geburtstagskind freut sich sichtlich riesig über den neuen Wagen. "Das ist richtig krass", hört man Montry sagen, als er sich das erste Mal hinters Steuer setzt. Zuvor fällt er aber erst mal seiner Mama in die Arme und bedankt sich für das großzügige Geschenk. Die Community der 43-Jährigen freut sich für den Noch-22-Jährigen mit. "Wow, was für ein unvergessliches Geschenk! Allzeit gute Fahrt Montry", schreibt Influencerin die.Kim, während eine weitere Nutzerin "die Freude in seinen Augen" bemerkt. Obwohl der eine oder andere das Geschenk wohl als etwas dekadent empfinden könnte, findet sich kein einziger negativer Kommentar unter dem Video. Anna-Marias Fans gönnen sowohl Mama als auch Sohn diesen Moment. "Wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir es könnten, würden wir das auch tun", fasst eine Followerin die allgemeine Meinung in der Kommentarspalte zusammen.

Im Gegensatz zu seinen sieben jüngeren Geschwistern stammt Montry nicht aus Anna-Marias Ehe mit Bushido. Sein leiblicher Vater ist Pravit Anantpongse, ein Ex-Freund seiner Mama. Montry hat ein sehr enges Verhältnis zu Anis, wie der "Sonnenbank Flavour"-Interpret mit bürgerlichem Namen heißt. Trotzdem gestand er vor Kurzem im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi", dass er als kleiner Junge für sich behielt, dass er einen berühmten Stiefvater hat.

Instagram / anna_maria_ferchichi Montry Anantapongse mit seiner Mama Anna-Maria Ferchichi, Juli 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Montry Anantapongse in seinem neuen Auto

Instagram / pravit_a Bushido und Pravit Anantapongse im Februar 2020