"Schlag den Star"-Siegerin: Laura Karasek oder Motsi Mabuse?

Wer geht als Sieger des Abends hervor? Am Samstagabend lieferten sich Motsi Mabuse (41) und Laura Karasek bei Schlag den Star ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Obwohl die beiden Frauen zuvor deutlich machen, wie sehr sie sich mögen und dass sie größten Respekt voreinander haben, ließen sie sich bei den Spielen nicht die Butter vom Brot nehmen. Nach einem langen Abend stand die Siegerin der diesmaligen "Schlag den Star"-Ausgabe fest: Es ist Laura Karasek!

Eines steht fest: Eine klare Favoritin kristallisierte sich im Laufe der Challenges nicht heraus. Nachdem Motsi den Dreh raus hatte, haute sie die Zuschauer beim Spiel "Kescher-Ball" um, indem sie Pingpong-Bälle mit einem Kescher fing. Laura punktete wiederum bei einem Spiel, bei dem die Veröffentlichungsdaten von Songs erraten werden mussten. Dennoch konnte Laura das 14. Spiel für sich entscheiden und gewann "Schlag den Star" und damit 100.000 Euro für einen guten Zweck.

In der Sendung wurde bereits angekündigt, dass in der kommenden "Schlag den Star" Show am 17. September Michael Bully Herbig (54) gegen Rick Kavanian (51) antreten wird. Fans drückten unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram ihre Begeisterung darüber aus. Mit "Cooles Battle" und "Das wird lustig" kommentierten sie den Beitrag.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Elton, Moderator

Anzeige

Getty Images Laura Karasek beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Anzeige

Getty Images Rick Cavanian und Michael Bully Herbig, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de