In wenigen Wochen: Laura Karasek moderiert neue Quizshow

Laura Karasek kehrt mit einem neuen TV-Format zurück: Ab dem 13. Februar 2025 übernimmt die Moderatorin und Juristin die Leitung der Show "Darf ich das? Das Quiz für Rechthaber". Das verkündet nun der Sender SAT.1. Die Quizsendung, die donnerstags um 22:20 Uhr ausgestrahlt wird, widmet sich humorvollen und zugleich spannenden juristischen Fragen. Mit prominenten Gästen wie Mirja Boes (53), Lisa Feller (48) und Axel Stein (42) geht es in der ersten Folge um skurrile Rechtslagen – zum Beispiel, ob man beim Autofahren Bier trinken darf oder ob Eltern ihre Kinder zur Hausarbeit verpflichten können.

Die Show kombiniert Lauras juristischen Hintergrund mit ihrer Moderationserfahrung, die sie beispielsweise bei der "NDR Quizshow" bewies. Das Rätsel-Spektakel richtet sich an Zuschauer, die sich gerne auf unterhaltsame Weise mit rechtlichen Fragen auseinandersetzen. Durch das neue Format bringt die 42-Jährige frischen Wind in das Quizangebot des Senders. Fans von Streaming-Plattformen können sich ebenfalls freuen: Neben der TV-Ausstrahlung ist die Sendung zeitgleich auch auf Joyn abrufbar.

Laura konnte ihr Können auch schon als Show-Teilnehmerin unter Beweis stellen. Die TV-Bekanntheit nahm 2022 an Schlag den Star teil und sackte den Sieg sowie das Preisgeld ein. Zwar lieferte sie sich mit Motsi Mabuse (43) ein Kopf-an-Kopf-Rennen, zeigte im 14. Spiel aber noch mal, was in ihr steckt. Die 100.000 Euro spendete Laura an eine Wohltätigkeitsorganisation.

Getty Images Laura Karasek im November 2024

Getty Images Laura Karasek beim Deutschen Fernsehpreis 2021

