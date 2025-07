Evelyn Burdecki und Laura Karasek starten Podcast zusammen

Evelyn Burdecki (36) und Laura Karasek gehen ab dem 11. Juli 2025 mit einem gemeinsamen Podcast an den Start. Unter dem Titel "Was stimmt nicht mit uns?" widmen sich die beiden Frauen Woche für Woche den großen und kleinen Fragen des Lebens. Warum grübelt man nachts besonders intensiv? Wieso fallen sie immer wieder auf die Falschen herein? Und wer hat sein Leben wirklich im Griff? Diese und weitere Themen wollen sie in ihrem neuen Video-Podcast auf Podimo mit einer Mischung aus Humor und Tiefgang beleuchten – und dabei auch ihre Zuhörer zum Nachdenken anregen.

Das ungewöhnliche Duo setzt dabei auf Emotionalität und Ehrlichkeit. Evelyn, bekannt für ihre unbeschwerte und direkte Art, freut sich darauf, "laut zu denken" und über Lebensthemen zu sprechen, die viele Menschen beschäftigen. Laura, die mit ihrem analytischen Blick den Kontrast bildet, sieht gerade in dieser Mischung eine besondere Stärke: "Wir könnten unterschiedlicher kaum sein – und genau darin liegt das Potenzial." In den Premium-Bonusfolgen erwarten Fans zudem besonders persönliche Einblicke, wenn Evelyn und Laura private Herausforderungen und Fragen thematisieren.

Für Evelyn ist es nicht die erste kreative Herausforderung. Der Realitystar, der einst zur "Dschungelregentin" gekrönt wurde, startet demnächst auch mit einer eigenen TV-Serie durch, in der sie ihr ungeschminktes Leben zeigt. Mit all ihren chaotischen und emotionalen Seiten will Evelyn den Fans darin noch näherkommen. Laura hingegen bringt viel Erfahrung als Moderatorin und Autorin mit – sie versteht es, Einblicke in menschliche Abgründe und die Komplexität des Lebens zu geben. Mit "Was stimmt nicht mit uns?" steuern die beiden nun auf eine echte Erfolgskombination zu, die gute Unterhaltung verspricht – und ganz nebenbei einige Denkanstöße liefert.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Evelyn Burdecki und Laura Karasek

Anzeige Anzeige

Simon Pfaff / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Karasek im November 2024

Anzeige