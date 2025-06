"Lebendiger": So gut tut Barbara Salesch ihr TV-Comeback

Barbara Salesch (75) wollte eigentlich nicht mehr vor der Kamera stehen – doch seit drei Jahren ist sie wieder als TV-Richterin da und fühlt sich pudelwohl! Rund zehn Jahre lang hatte sich die Juristin zurückgezogen, bis RTL sie 2022 zurückholte. Dass sie wieder arbeitet, freut wohl nicht nur die Fans, sondern auch ihr privates Umfeld. "Meine Haushaltshilfe ist begeistert! Wenn ich für eine Fernsehproduktion abgeholt werde, sagt sie immer zu mir: 'Sie sehen aber frisch aus!' Sie findet, dass ich viel lebendiger aussehe, wenn ich arbeite", erklärt Barbara gegenüber der dpa und bestätigt, dass da wohl wirklich "was dran" sei.

Dabei war eine Rückkehr ins Fernsehen eigentlich nicht geplant. An ihrem 70. Geburtstag hatte sich Barbara noch geschworen, keine TV-Projekte mehr zu übernehmen. Doch das Leben hatte noch andere Pläne für sie. "Ich war zeitweise in eine sehr gemütliche Phase meines Rentnerlebens eingetreten. Aber diese ganz gemütliche Phase ist jetzt erst einmal vorbei", witzelt sie. Nun nimmt die Schauspielerei wieder einen zentralen Platz bei ihr ein, neben ihrem Hund und gelegentlich der Kunst. Wie lange sie noch drehen will? Das hat Barbara noch nicht festgelegt: "Ich mache Fernsehen jetzt noch so lange, wie es eben läuft. Und wenn es nicht mehr läuft, gehe ich wieder nach Hause."

Barbara Salesch wurde in den 2000er-Jahren mit ihrer gleichnamigen Gerichtsshow zu einer Ikone der deutschen TV-Landschaft. 2012 verabschiedete sie sich von ihrer Rolle, seit 2022 werden wieder regelmäßig Folgen der Serie ausgestrahlt. Und das Format läuft noch immer gut – so gut, dass RTL am 10. Juni um 20:15 Uhr ein Primetime-Special ausstrahlt. Zuschauer dürfen sich bei "Barbara Salesch – Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein" auf 90 Minuten Spannung freuen.

Getty Images Barbara Salesch, TV-Persönlichkeit

Getty Images Barbara Salesch im Januar 2013 in Berlin

