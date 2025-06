Viel Arbeit mit 75 Jahren: Barbara Salesch stört es nicht

Barbara Salesch (75), die beliebte TV-Richterin, feierte vor wenigen Wochen ihren 75. Geburtstag, denkt aber keineswegs ans Aufhören. Ganz im Gegenteil: Mit ihrem neuen Primetime-Format "Der größte Prozess ihres Lebens" zeigt sie sich aktiver denn je. In der täglichen Gerichtsshow ist die ehemalige Juristin ohnehin regelmäßig zu sehen, doch nun wagt sie sich an eine aufwendig produzierte Fiction-Produktion. Auch wenn die Altersteilzeit damit in weite Ferne rückt, sagt sie gegenüber DWDL: "Solange ich fit bin und die Zuschauer einschalten, mache ich gern weiter." Besonders bewundert wird ihr Pragmatismus, wenn es um ihre Arbeitskleidung geht. Stets in Turnschuhen unterwegs, betritt und verlässt sie den Gerichtssaal "mit einem gewissen Schwung".

Ihr neues Projekt unterscheidet sich dabei deutlich von der klassischen nachmittäglichen Gerichtsshow, die sie bisher vor allem prägte. Der 90-minütige Film liefert durch die längere Spielzeit und intensivere Dreharbeiten eine deutlich detailliertere und spannendere Geschichte. Barbara beschreibt die Arbeit an der Produktion als eine ganz besondere Erfahrung. Allein die Vorbereitungen und Drehtage waren umfangreich, doch der Aufwand hat sich für die erfahrene Juristin gelohnt: "Wir haben einen echt spannenden Gerichtskrimi gedreht." Trotz des zunehmenden Kostendrucks bei TV-Produktionen bringt sie die gleiche Professionalität und Leidenschaft mit wie eh und je.

Barbara Salesch findet ihre Tätigkeit nicht nur erfüllend, sie scheint ihr auch sichtlich gutzutun. In Gesprächen betont sie immer wieder, wie sehr sie die Arbeit vor der Kamera vitalisiert. Nach ihrer Rückkehr ins Fernsehen im Jahr 2022 hat sie nicht nur viele Zuschauer wieder begeistert, sondern auch eine altbekannte Lebensfreude zurückgewonnen. Ihr Umfeld lobt dabei ihre neu gewonnene Ausstrahlung und Beweglichkeit, die sie anscheinend den Herausforderungen und Abwechslungen ihres TV-Alltags verdankt. "Ich bin wieder flotter – jedenfalls im Kopf", sagt sie mit einem Augenzwinkern. Ob im Pump oder Turnschuh: Sie tritt auf, als wäre sie kein Jahr älter geworden.

Getty Images Barbara Salesch, TV-Persönlichkeit

RTL Barbara Salesch, Richterin

