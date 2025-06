Warum TV-Richterin Barbara Salesch erst mit 80 heiraten will

Barbara Salesch (75), Deutschlands bekannteste TV-Richterin, hat nicht nur vor Gericht, sondern auch in ihrem Privatleben klare Prinzipien. Die Juristin, die gerade in dem Krimi "Der größte Prozess ihres Lebens" sich selbst spielte, hat in Sachen Ehe eine klare Haltung: Sie war nie verheiratet und plant dies frühestens mit 80 Jahren. Humorvoll erklärte sie im Gespräch mit Bild, dass sie diese Entscheidung in einem Zehnjahresrhythmus überprüfe – aktuell also frühestens in fünf Jahren. "Wenn ich die 80 erreicht habe, ist die 90 dran", scherzte sie.

Doch was müsste ein Mann mitbringen, der Barbara Saleschs Herz erobern will? Auf jeden Fall Geduld und Ruhe. "Nur dann wäre er mir vermutlich zu langweilig", scherzt die schlagfertige Powerfrau. In der Zwischenzeit bleibt sie lieber "auf Achse". Nach einer langen Auszeit vom TV-Business ist sie seit 2022 wieder regelmäßiger Gast im Nachmittagsprogramm von RTL. Dort moderiert sie wochentags um 15 Uhr "Das Strafgericht" – ein Comeback, das bei ihrem Publikum mehr als gut ankommt. Und wenn Barbara doch mal Ruhe von dem Trubel braucht, hat sie sich mit ihrem renovierten Bauernhof samt Galerie den perfekten Rückzugsort geschaffen.

Ihre Rückkehr ins Fernsehen hat Barbara einen deutlichen Energieschub verliehen. Im Gespräch mit dpa verriet die 75-Jährige: "Meine Haushaltshilfe ist begeistert! Wenn ich für eine Fernsehproduktion abgeholt werde, sagt sie immer zu mir: 'Sie sehen aber frisch aus!' Sie findet, dass ich viel lebendiger aussehe, wenn ich arbeite". Eigentlich war Barbara schon im Rentenleben angekommen. "Aber diese ganz gemütliche Phase ist jetzt erst einmal vorbei", scherzte sie im Gespräch mit der Presse-Agentur. Wie lange sie vor der Kamera stehen wird, lässt sie auf sich zukommen: "Ich mache Fernsehen jetzt noch so lange, wie es eben läuft. Und wenn es nicht mehr läuft, gehe ich wieder nach Hause."

ActionPress Barbara Salesch, Mai 2025

Getty Images Barbara Salesch, TV-Persönlichkeit

