Barbara Salesch bekommt ein TV-Special zur Primetime

Barbara Salesch (75) bekommt jetzt einen ganz besonderen TV-Auftritt: Am 10. Juni wird die bekannte TV-Richterin nicht nur wie gewohnt am Nachmittag, sondern erstmals um 20:15 Uhr in einem Special zu sehen sein. In "Barbara Salesch – Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein" rollt sie laut RTL einen aufsehenerregenden Mordfall auf, der Zuschauerinnen und Zuschauer tief in die Abgründe menschlicher Beziehungen blicken lässt. Der 90-minütige Spielfilm wird neben RTL auch auf RTL+ ausgestrahlt und verspricht, für Hochspannung zu sorgen. Unterstützt wird Barbara von bekannten TV-Juristen wie Bernd Römer als Oberstaatsanwalt, Ulrike Tasic als Strafverteidigerin, Tijen Kortak als Anwältin der Nebenklage und Malte Höch als Rechtsanwalt.

Im Zentrum des Falls steht das Verschwinden einer verheirateten Frau, die über eine Dating-App neue Kontakte suchte und nach acht Jahren tot im Rhein entdeckt wird. Die Ermittlungen bringen ein jahrelang verborgenes Verlies ans Licht und legen ein Martyrium offen, das offenbar schon lange vor der eigentlichen Tat begann. Barbara Salesch beleuchtet im Gerichtssaal nicht nur die juristische Seite, sondern auch die menschlichen Hintergründe der Tat. "Für mich war es interessant, einen Mordfall aus Sicht einer Richterin erzählen zu können", sagte sie gegenüber RTL und betont, dass gerade die Kombination aus präziser Rechtsprechung und einfühlsamer Betrachtung sozialer und emotionaler Aspekte diesen Film für sie so besonders macht. Die Prozesstage wurden unter anderem am Kölner Oberlandesgericht inszeniert und die Szenen außerhalb des Gerichtssaals verleihen dem Special einen filmischen Charakter.

Abseits von Gerichtssälen und Fernsehkameras lebt Barbara Salesch ein ruhiges, entspanntes Leben: Am liebsten genießt sie die Sommerpausen im eigenen Garten, zusammen mit ihrem Hund und einem Stapel Bücher. Obwohl sie die Ruhe schätzt, zieht es sie offenbar immer wieder zurück in die Welt der knallharten Fälle und Herausforderungen. "Solange es mir Spaß macht und die Zuschauer mich gern sehen, denke ich nicht an Rückzug", stellt sie kürzlich im Gespräch mit der Bild klar. Wer also bei ihrem Primetime-Fall genau hinsieht, entdeckt neben der strengen Juristin auch die lebensnahe, humorvolle Seite, die sie abseits des Rampenlichts ausmacht.

Getty Images Barbara Salesch im Januar 2013 in Berlin

Getty Images Barbara Salesch, TV-Persönlichkeit

