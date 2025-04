Makis Sommerhaus-Verhalten hinterließ Spuren bei Michelle

Michelle Mišić reflektiert offen über die Auswirkungen der Geschehnisse in Das Sommerhaus der Normalos auf ihre Beziehung. Denn die Zeit nach der Show war offenbar nicht weniger turbulent für das Paar. In einer Instagram-Fragerunde sprach die Influencerin ehrlich mit ihren Followern. Auf direkte Fragen wie "Ist der Typ immer so respektlos dir gegenüber, wie er es im Sommerhaus war?" und "Denkst du, Mladen ist der richtige für dich?", gab sie zu, dass noch nicht alles wieder in Ordnung sei. "Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass alles super ist", erklärte Michelle. Die Ereignisse hätten in ihrer Beziehung Spuren hinterlassen und einiges aufgewühlt. Dennoch arbeiten beide daran, die Schwierigkeiten zu überwinden. "Wir reden sehr viel darüber, um das wieder hinzukriegen", fügte der Reality-Neuling hinzu.

Während der Show stand die Liebe von Michelle und ihrem Partner unter starker Belastung. Vor allem bei den Gruppenspielen sorgte Makis Verhalten für Diskussionen: Er wurde laut, machte seiner Freundin Vorwürfe und schob ihr die Schuld zu, wenn mal etwas nicht wie gewünscht funktionierte. Auch die Zuschauer kritisierten sein oft respektlos wirkendes Verhalten, das in den sozialen Netzwerken ein großes Gesprächsthema war. Beim Wiedersehen stellte sich Maki der Kritik und entschuldigte sich öffentlich.

Aber nicht nur Michelles Freund eckte im Normalo-Sommerhaus an. Auch sie fiel durch eine fiese Aussage gegenüber Gewinnerin Sophie Welack auf: Sie bezeichnete deren Arme als "dreimal so fett" wie ihre eigenen. Nach der Ausstrahlung ruderte die hübsche Blondine jedoch zurück und erklärte: "Es war aus dem Affekt, ich war sauer, dass wir es verkackt haben, ich war neidisch auf Sophie und Hendrik, weil sie es einfach so gut gemacht haben!" Zudem betonte sie, dass sie Sophie mit ihren Worten nicht absichtlich verletzen wollte.

Instagram / misicmichelle Mladen "Maki" Doric und Michelle Mišić, Reality-Bekanntheiten

Instagram / misicmichelle Michelle Mišić, "Das Sommerhaus der Normalos"-Star

