Sommerhaus-Normalos Vanessa und Richard verkünden Trennung

Vanesssa Brahimi und Richard Sternberg nahmen an der ersten Das Sommerhaus der Normalos-Staffel teil. Dabei gerieten sie oft aneinander, weshalb zahlreiche Fans schnell vermuteten, dass ihre Beziehung dem TV-Format nicht standgehalten hat. Im Aftershow-Podcast von RTL räumen Vanessa und Richard nun mit den Gerüchten auf. Ein User will von den beiden wissen, ob der berühmt-berüchtigte Sommerhaus-Fluch sie getroffen hat und Vanesssa stellt klar: "Der Sommerhaus-Fluch hat bei uns beiden auf gar keinen Fall zugeschlagen", doch gesteht dann: "Trotz dessen haben wir uns beide für eine Trennung entschieden." Das habe aber nichts mit ihrer Teilnahme an der Show zu tun, sondern andere Gründe gehabt, betont sie.

Die Baden-Württemberger gestehen sich ein, dass ihre Beziehung bereits vor dem TV-Format gebröckelt hatte – unter anderem, weil sie "superunterschiedliche Menschen" seien und verschiedene Ziele im Leben verfolgen. Die Trennung habe jedoch nicht an fehlender Liebe gelegen. "Das macht das Ganze noch viel, viel schwerer", erklärt Vanessa unter Tränen. Offensichtlich fällt es der 28-Jährigen noch schwer, darüber zu sprechen: Die beiden sind seit Oktober des vergangenen Jahres getrennt.

Die derzeitige Ausstrahlung der Show macht die Trennung für beide nur noch schwerer.

"Wir haben die Folgen nicht zusammen geschaut", berichtet Richard. Trotzdem fließt zwischen dem Ex-Paar kein böses Blut: "Wir haben uns immer unterstützt, geschrieben und telefoniert", erklärt der Filialleiter und betont, dass sie mittlerweile wirklich gut befreundet seien. "Wir können noch immer aufeinander zählen", stimmt Vanessa ihm zu.

Anzeige Anzeige

RTL Richard und Vanessa, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

Instagram / itsnessa_ Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige