Evas Ex Dennis Kessmeyer zeigt seine neue Freundin im Netz

14 Monate führten die Reality-TV-Bekanntheit Evanthia Benetatou (33) und Dennis Kessmeyer eine On-off-Beziehung. Im Dezember des vergangenen Jahres kapitulierten sie jedoch und gaben ihr endgültiges Liebes-Aus bekannt. Nun ist Dennis wieder in festen Händen. Auf seinem Instagram-Account postet der Unternehmer ein Foto zusammen mit einer hübschen Blondine namens Vanessa Louis. "Willkommen in meinem Leben", schreibt er vielsagend zu dem Schnappschuss.

Doch nicht nur im Netz feierten die beiden ihr Pärchen-Debüt. Am Samstagabend veranstaltete Dennis eine Charity-Promi-Poker-Night in Wuppertal – und wurde natürlich von seiner neuen Freundin begleitet. Im Gespräch mit RTL plauderte er auch einige Details zu ihrer Kennenlerngeschichte aus: "Wir haben uns im Internet kennengelernt." Das Tattoo-Model mit über 230.000 Followern sei ihm direkt aufgefallen. Doch wie Vanessa verrät, ist es Schicksal, dass sie seine Nachricht gesehen hat. "Er hat mit einer Flamme auf eine Story von mir reagiert. Normalerweise fällt mir so etwas gar nicht auf, aber da wollte es das Schicksal so. Dann sind wir ins Gespräch gekommen", berichtete sie glücklich.

Zwischen den beiden ist es sogar bereits richtig ernst. Vanessa, die eigentlich auf Mallorca lebt, ist schon zu ihrem Liebsten nach Düsseldorf gezogen. Dort behandelt er sie nach eigenen Aussagen "wie eine Königin". Bei so viel Liebe könnte sich das Tattoo-Model sogar vorstellen, sich eine weitere Tätowierung für Dennis zuzulegen. "Dennis ist ein ganz besonderer Mann für mich. Das kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen", schwärmte sie.

Instagram / denniskessmeyer Dennis Kessmeyer, Unternehmer

Instagram / denniskessmeyer Dennis Kessmeyer, Unternehmer

