Erneute Versöhnung bei Evanthia Benetatou und Ex Dennis?

Geben Evanthia Benetatou (32) und Dennis Kessmeyer ihrer Liebe noch eine dritte Chance? Erst vor rund einem Monat machte die TV-Bekanntheit öffentlich, dass sie und der Unternehmer sich nach einem kurzen Liebes-Comeback erneut getrennt haben. Wie ein Schnappschuss in ihrer Instagram-Story zeigt, ist das ehemalige Paar aber nun ganz vertraut auf einem Event zu sehen. Arm in Arm posieren die beiden bei der Fashion Show von Seyit Ares in Düsseldorf für die Fotografen und strahlen dabei bis über beide Ohren. Besonders auffällig ist zudem, dass sie offenbar im Partnerlook gekommen sind: Während Eva ein verführerisches Set aus einem silberglänzenden Top sowie einem glitzernden grauen Rock trägt, zeigt sich Dennis stilsicher in einem grau gemusterten Jackett, grauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt.

Das Paar-Outing mag für viele überraschend kommen, nachdem die beiden erst vor wenigen Wochen ihr erneutes Liebes-Aus bestätigt haben. "Schon beim letzten Mal habe ich mich von Eva getrennt – und jetzt eben auch. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, wer sich von wem trennt. Für mich ist das nicht wichtig, aber ich habe es getan", verriet Dennis kurz danach gegenüber Bild und deutete zudem an, dass zwischen den beiden möglicherweise böses Blut geflossen sei: "Ich könnte lospoltern, aber warum soll ich das tun? Eva hat einen kleinen Sohn, an den muss man ja auch denken."

Nach dem erneuten Liebes-Aus zeigte sich Eva dagegen recht positiv gestimmt. Auf den Reality Awards wollte Promiflash von der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin wissen, wie sie mit der Trennung zurechtkomme. "Ich sage immer, dass das Leben Überraschungen mit sich bringt und man weiß nie, wie schnell man wieder glücklich werden kann oder in einer Beziehung ist. Für mich steht die Liebe aktuell an zweiter Stelle und ich bin auch sehr glücklich, Single zu sein", stellte sie damals klar.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer, Juni 2024

Getty Images Eva Benetatou im Juni 2024

