Eva Benetatou ist wieder mit Ex Dennis Kessmeyer zusammen

Evanthia Benetatou (32) und Dennis Kessmeyer sind wieder ein Paar. Bei der Bunte BMW Night in Düsseldorf zeigten sich die beiden strahlend und Arm in Arm auf dem roten Teppich – was die Gerüchteküche um eine mögliche Reunion zum Brodeln brachte. Gegenüber RTL bestätigen die Reality-TV-Bekanntheit und der Unternehmer nun, dass sie ihrer Liebe eine zweite Chance geben. Die beiden haben demnach ihre Differenzen überwunden und sind wieder glücklich zusammen.

Bereits vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass Eva und Dennis wieder zueinandergefunden haben könnten. In einer Instagram-Fragerunde antwortete die Influencerin verheißungsvoll auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus mit: "Vielleicht." Zudem kündigte sie an, für einen Job von Dubai nach Deutschland zurückzukehren, was Dennis prompt mit einem roten Herz-Emoji kommentierte. Ihre erneute Nähe machte Fans neugierig, und nun ist klar: Eva und Dennis schwelgen tatsächlich wieder im Liebesglück.

Ihre Beziehung war jedoch nicht immer so rosig. Nachdem es im Oktober 2023 bei einer Vernissage zwischen den beiden gefunkt hatte, trennten sie sich schon nach zwei Monaten. Die 32-Jährige gab den Schlussstrich damals in einem öffentlichen Statement auf Social Media bekannt. "Manchmal ist es Zeit weiterzugehen, wenn man sich nicht mehr wie zu Hause fühlt", erklärte die Mutter eines Sohnes.

Instagram / evanthiabenetatou Dennis Kessmeyer und Evanthia Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer, Juni 2024

