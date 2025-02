Eva Benetatou meint: Ihr Ex bereicherte sich an ihrem Geld

Anfang Dezember scheiterte das Liebes-Comeback von Eva Benetatou (32) und Dennis Kessmeyer. Trotz der Trennung pflegten die beiden anschließend noch Kontakt zueinander, wie die Reality-TV-Bekanntheit nun in ihrem Podcast "Nothing But The Truth" verrät. Während der Aufnahme erzählt die Mutter eines Sohnes, dass der Unternehmer für sie zwei Zahlungen übernommen habe, da sie zu diesem Zeitpunkt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Zudem soll Dennis einige Sponsoren für Evas Fame Fighting-Kampf an Land gezogen haben, um möglichst viel Geld zu verdienen. Was sich im ersten Moment zuvorkommend anhört, entpuppte sich laut dem Realitystar später als rein eigennützig. "Der hat das Geld [Sponsorengelder] einfach einkassiert, obwohl er wusste, ich bin noch lange nicht damit fertig, meinen großen Albtraum abzubezahlen", schildert Eva.

Eva habe Dennis zwar angeboten, er könne sich einen Teil des Geldes nehmen, sei aber über den Fakt, dass sich ihr Ex tatsächlich Summe X einsteckte, überrascht gewesen. "Ich hätte nie erwartet, dass er das dann wirklich einsteckt für sich. Obwohl er weiß, wie meine Situation ist. Und am Ende hat er mir noch gesagt: 'Du schuldest mir jetzt noch das und das'", berichtet sie sichtlich schockiert. Zudem erinnert sie sich daran zurück, dass Dennis sie während ihrer Fame-Fighting-Zeit mehrfach erniedrigt habe und sie förmlich um seine Hilfe betteln musste. "Ich glaube, das sind starke narzisstische Züge, so wurde es mir das halt erklärt", meint Eva.

Obwohl die Szenen vermuten lassen, dass zwischen Eva und Dennis böses Blut fließt, zeigte sich das Ex-Paar erst im Januar sehr vertraut auf einem Event. Arm in Arm posierten die beiden vor der Kamera und sprachen sich offenbar auch vorher ab, welche Outfits sie tragen werden. Eva und Dennis erschienen in einem stimmigen, silbergrauen Look. Ein Foto des gemeinsamen Abends teilte sie anschließend in ihrer Instagram-Story. Im Dezember 2023 machte die Ex von Chris Broy (35) ihre Partnerschaft zu Dennis offiziell. Es folgte eine On-off-Beziehung, die im Dezember des vergangenen Jahres endgültig scheiterte.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Dennis Kessmeyer, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Dennis Kessmeyer und Evanthia Benetatou

Anzeige Anzeige