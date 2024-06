Statt mit Papa? Eva Benetatou feiert Kindergeburtstag mit Ex

Der dritte Geburtstag von Evanthia Benetatous (32) Söhnchen George wird gebührend gefeiert. Auf Instagram teilt die Reality-TV-Bekanntheit einige Schnappschüsse der Party. Unter den Gästen ist unter anderem auch Dennis Kessmeyer, ein Ex-Freund der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin. Auf einem der Bilder posieren die beiden gemeinsam, während Dennis das Geburtstagskind auf seinem Arm trägt. Der Unternehmer scheint sich jedenfalls sehr gefreut zu haben, dass er eine Partyeinladung abgestaubt hat. "Vielen Dank für die Einladung und die coole Birthday Party", kommentiert er den Beitrag.

Währenddessen scheinen sich die Follower der 32-Jährigen zu fragen, wo denn eigentlich der Vater des Dreijährigen abgeblieben ist. "War Chris (35) auch da?", fragt eine Userin in den Kommentaren, während sich eine weitere wundert: "Warum ist der Vater auf keinem Bild?" Gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass Chris Broy bei dem Event nicht dabei ist? Auf seinem Social Media finden sich an diesem Tag jedenfalls keine Geburtstagsgrüße für den Nachwuchs. Stattdessen repostet er einige Beiträge mit kryptisch wirkenden Zitaten in seiner Instagram-Story. Unter anderem die Worte: "Es ist besser, mit der Wahrheit geschlagen zu werden, als mit einer Lüge geküsst zu werden. Verstecke niemals deine schlechte Seite, um jemanden zu halten. Zeige deine schlechte Seite und sieh, wer bleibt."

Ob es zwischen Eva und Chris mal wieder Krach gibt? Es wäre wohl nicht das erste Mal, dass sich die Ex-Partner trotz ihres gemeinsamen Sprösslings in die Haare bekommen. Das bestätigte Chris auch in einem Interview mit Promiflash: "Es gibt immer wieder Zwischenfälle, aber ich bin immer ruhig. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich immer wieder von ihr angegriffen werde. Alles wird dann auch aufgebauscht."

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2022

