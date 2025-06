Hailee Steinfeld und ihr Josh haben sich das Jawort gegeben

Hailee Steinfeld (28) und Josh Allen (29) haben "Ja" gesagt. Die Schauspielerin und der NFL-Star sollen laut People klammheimlich in Kalifornien geheiratet haben. Die ersten Bilder der privaten Feier zeigen die Braut in einem eleganten, schulterfreien Kleid mit langer Schleppe und fast schulterhohen Handschuhen. Josh hingegen glänzte in einem schicken schwarzen Smoking. Den Angaben des US-Magazins zufolge sollen sich die beiden bereits am 31. Mai, also vergangenen Samstag, das Jawort gegeben haben. Weitere Details zur Hochzeit gibt es noch nicht – auch warten Fans noch auf ein persönliches Statement des Brautpaares.

Die Verlobung gaben Josh und Hailee im November vergangenen Jahres bekannt. Die schöne Nachricht teilten die beiden mit einem Instagram-Post, der den romantischen Moment festhielt. Für die Marvel-Darstellerin und den Quarterback der Buffalo Bills begann damit ein besonders spannendes Kapitel ihrer Beziehung. Wie ein Insider dem Portal verriet, seien sie aufgeregt, den nächsten Schritt zu gehen: "Sie haben sich von Anfang an Hals über Kopf ineinander verliebt." Auch die Pläne für die Feier sollen Hailee und Josh schnell angegangen sein, wobei von Anfang an klar war, dass sie möglichst bald heiraten wollen.

Bevor die Beziehung des Paares bekannt wurde, gab es bereits reichlich Spekulationen. Die ersten Gerüchte kamen schon im Frühjahr 2023 auf, als die beiden immer wieder zusammen erwischt wurden. Nach einer kurzen Datingphase sollen sie etwa zwei Monate später ein Paar gewesen sein. Im Juli 2024 entschieden sie sich dann dafür, ihre Liebe öffentlich zu machen, indem sie auch hier ein Foto aus einem Paris-Urlaub im Netz posteten. Trotz der kleinen Einblicke halten Hailee und Josh ihre Beziehung aber weitestgehend privat.

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Hailee Steinfeld und Josh Allen in Paris, 2024

