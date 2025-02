Darum hält Hailee Steinfeld ihre Beziehung zu Josh privat

Schauspielerin Hailee Steinfeld (28) und ihr Verlobter, der Buffalo Bills-Quarterback Josh Allen (28), genießen ihr gemeinsames Leben weitestgehend abseits der Öffentlichkeit. In einem Interview mit "Who What Wear" gewährt Hailee einen seltenen Einblick in ihre Beziehung und erklärt, weshalb sie und Josh so viel Wert auf Privatsphäre legen. "Wenn du erkennst, dass so viel in jedem anderen Aspekt deines Lebens bereits da draußen ist, lernst du wirklich, das kleine bisschen zu schätzen, das es nicht ist. Es macht die Dinge einfach besonders und gehört nur dir", sagt sie.

Das Paar zeigt sich zwar gelegentlich in der Öffentlichkeit, meidet jedoch übermäßige Aufmerksamkeit, insbesondere in den sozialen Medien. Während Josh auf dem Footballfeld regelmäßig im Rampenlicht steht, bleibt ihr Beziehungsalltag davon unberührt. Es scheint, als hätten die beiden einen Weg gefunden, beruflichen Ehrgeiz und privates Glück bestmöglich zu vereinen. Die "Pitch Perfect 2"-Darstellerin und der NFL-Spieler wurden erstmals im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Doch erst mehr als ein Jahr später erhielt das Paar vermehrt öffentliche Aufmerksamkeit, als die beiden im vergangenen November ihre Verlobung bekannt gaben. Details über Hochzeitspläne haben sie bisher nicht geteilt.

Hailee ist bereits seit ihrer Kindheit in der Filmbranche aktiv und erlangte mit ihrer Oscar-nominierten Rolle in "True Grit" internationale Bekanntheit. Neben ihrer Schauspielkarriere hat sie sich auch als Sängerin etabliert und veröffentlichte Hits wie "Most Girls" und "Love Myself". Josh ist als Quarterback der Buffalo Bills einer der größten Stars der NFL. Trotz ihrer prominenten Karrieren scheinen sich beide darin einig zu sein, dass ein Rückzugsort abseits des Rampenlichts unverzichtbar ist, um ihre Partnerschaft zu schützen.

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Hailee Steinfeld und Josh Allen in Paris, 2024

