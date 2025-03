Hailee Steinfeld und Josh Allen haben schon Hochzeitspläne

Hailee Steinfeld (28) und ihr Verlobter Josh Allen (28) planen bereits fleißig ihre Hochzeit – nur wenige Monate nachdem der Quarterback um ihre Hand angehalten hat. Nach einem Jahr Beziehung verlobten sich die Schauspielerin, bekannt aus "True Grit", und der Football-Star im November 2024. Das Paar möchte keine lange Verlobungszeit und plant eine intime, aber dennoch extravagante Feier, die noch diesen Sommer stattfinden könnte. "Sie haben nur wenige Zeitfenster, in denen sie heiraten können, und arbeiten gerade an den Details und der Location", verriet eine Quelle gegenüber dem Magazin Us Weekly.

Die Vorbereitungen scheinen Hailee besonders viel Freude zu bereiten, und sie und Josh sind sich in ihren Vorstellungen über den großen Tag einig. Auch ihre Zukunft als Familie haben die beiden bereits im Blick. Laut der Quelle teilen Hailee und Josh die gleichen Werte, wenn es um Kinder und Erziehung geht, und möchten eine große Familie gründen – damit möchten sie nach ihrer Hochzeit nicht zu lange warten. Die Beziehung der beiden begann im Mai 2023, nur wenige Monate nach Joshs Trennung von seiner langjährigen Freundin Brittany Williams. Seitdem wurden die beiden unter anderem in New York, Mexiko und bei der Paris Fashion Week zusammen gesehen.

Die Verlobung selbst war ein Moment großer Emotionen. Josh ging vor Hailee auf die Knie und machte ihr mit einem klassischen Verlobungsring mit einem Diamanten von 3,5 bis 4 Karat einen Antrag. Er gestand später, dass er bei der Planung des Antrags nervös gewesen sei – vor allem, weil er Angst hatte, Hailee könnte vorzeitig davon erfahren. "Es war schwer, Geheimnisse vor dir zu bewahren", sagte er in einem Interview mit Beau Society.

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Josh Allen und Hailee Steinfeld in Paris, 2024

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

