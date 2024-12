NFL-Star Josh Allen feiert Erfolge dank Hailee Steinfeld

Josh Allen (28), Star-Quarterback der Buffalo Bills, hat seltene Einblicke in seine Beziehung zu Schauspielerin Hailee Steinfeld (28) gegeben, der er Ende November einen romantischen Heiratsantrag gemacht hat. Nun schwärmte der 28-Jährige in einem Interview von Hailee und sprach über die Rolle, die sie in seinem Leben einnimmt. "Wenn ich nach Hause komme, ist sie mein größter Fan, meine größte Unterstützerin. Sie ist einfach die Beste", sagte er gegenüber Associated Press. Die Unterstützung seiner Partnerin gebe dem Footballer genau den Rückhalt, den er brauche, um auf dem Spielfeld alles zu geben.

Josh, dessen Leistung auf dem Spielfeld momentan für Furore sorgt, wird bereits als möglicher MVP der Saison gehandelt. Laut seinem Teamkollegen Dion Dawkins könnte seine Beziehung maßgeblich zu diesem Erfolg beitragen. "Wenn man jemanden hat, der einem Stabilität gibt, jemanden, den man umarmen und mit dem man lachen kann, egal was passiert, dann ist das etwas Besonderes", erklärte Dion. "Sie hat einen großen Anteil daran", bestätigte Josh. Ihre Unterstützung und die Harmonie abseits des Spielfelds scheinen dem Quarterback neues Selbstvertrauen zu schenken.

Josh und Hailee gelten trotz ihres jungen Alters als echtes Traumpaar. Ihre Beziehung war im Mai 2023 bekannt geworden, als die beiden erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden. Während der Sportler durch seine Leistungen auf dem Footballfeld glänzt, ist Hailee als Schauspielerin und Sängerin längst eine feste Größe in Hollywood. Die gebürtige Kalifornierin wurde bereits mit einer Oscar-Nominierung für ihre Rolle in "True Grit" geehrt. Die Verlobung des Paares lässt Fans und Freunde gleichermaßen begeistert auf ihre gemeinsame Zukunft blicken.

Getty Images Josh Allen im Januar 2023

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Hailee Steinfeld und Josh Allen in Paris, 2024

