Josh Allen und Hailee Steinfeld glänzten bei den NFL Honors

Hailee Steinfeld (28) und Josh Allen (28) sorgten beim NFL Honors Event am Donnerstag in New Orleans für Aufsehen. Die Schauspielerin und der Quarterback der Buffalo Bills feierten bei der glamourösen Veranstaltung ihr Pärchendebüt auf dem roten Teppich. Die "Starving"-Interpretin trug ein elegantes, schulterfreies schwarzes Kleid, das sie mit einem funkelnden Diamant-Collier und ihrem beeindruckenden Verlobungsring abrundete. Josh entschied sich für einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Das Paar zeigte sich Händchen haltend und gut gelaunt, bevor der Footballstar einen ganz besonderen Award auf der Bühne annehmen durfte.

Josh erhielt den Preis als MVP der Saison 2024. Damit wurde er zum wertvollsten Spieler in der gesamten Liga deklariert, und das, obwohl er sein Team nicht in den Super Bowl führen konnte. In seiner Dankesrede, die die NFL auf YouTube postete, zeigte sich der 28-Jährige sichtlich emotional. "Ich möchte Joel und Lavonne, meinen Eltern, danken, die in den 20 Jahren, in denen ich Football spiele, vielleicht insgesamt 15 Spiele verpasst haben", erzählte der Preisträger und ergänzte: "An meine Verlobte Hailee, du bist mein Fels in der Brandung, du bist meine beste Freundin und ohne dich würde ich nicht auf dieser Bühne stehen."

Die Verlobung der Pitch Perfect-Darstellerin und des Spitzensportlers war erst ein Gerücht. Doch Ende Oktober bestätigte das Paar die Neuigkeit höchstpersönlich mit einem Foto auf Instagram. Der Schnappschuss zeigt, wie Josh inmitten einer romantisch dekorierten Szenerie vor seiner Traumfrau auf die Knie ging. Die zwei sollen schon seit Mai 2023 ein Paar sein, allerdings hielten sie ihre Romanze lange unter Verschluss.

Instagram / joshallenqb Josh Allen mit seinen Eltern Joel und Lavonne

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen auf ihrer Halloween Party im Oktober 2024

