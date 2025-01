Super Bowl knapp verpasst: Josh Allen kämpft mit den Tränen

Vergangenen Sonntag wurde es in der NFL ernst: In den letzten Playoff-Spielen ging es um den Einzug in den Super Bowl und den Championship-Sieg. In Kansas City trafen die Buffalo Bills auf die Kansas City Chiefs. Doch für das Team von Quarterback Josh Allen (28) reichte es nicht: Die Bills verloren 32:29 und verpassten so ganz knapp den Super Bowl. Bei der anschließenden Pressekonferenz kann Josh laut ran seine Enttäuschung kaum zurückhalten. "Es macht keinen Spaß", murmelt er mehr ins Mikrofon als zu den Reportern. Dabei deutlich zu sehen: Der Football-Profi kämpft mit seinen Emotionen und den Tränen.

Für Josh und seine Bills ist die Niederlage besonders bitter, denn mit den Chiefs als Gegner haben sie eine längere Geschichte. Bereits zum vierten Mal in Folge scheidet das Team aus dem US-Bundesstaat New York gegen das Red Kingdom aus den Playoffs aus. Und dabei waren die Bills dieses Jahr ein großer Favorit auf den Titel und galten für viele Football-Fans als das Team, das die scheinbar übermächtigen Chiefs schlagen kann. Ein wenig sind sie aber auch selbst schuld, denn nur dank eines Trades – also eines Tauschs – gelangten die Chiefs 2017 an die zehnte Position im Draft und konnten so ihren Patrick Mahomes (29) auswählen – Patrick gilt heute als einer der besten und unschlagbarsten Quarterbacks der Liga und macht den Bills das Leben schwer.

Der Super-Bowl-Einzug der Chiefs sorgt bei den Fans allerdings für jede Menge Diskussion und Missgunst. Schon während der ganzen Saison kam immer wieder der Kritikpunkt auf, das Team aus Missouri werde von den Schiedsrichtern bevorzugt. Viele Fans waren überzeugt, dass die Chiefs ihre Spiele nur durch Mithilfe der Refs gewannen. So auch dieses Mal. Das ist zwar nur eine Spekulation der Fans, aber dennoch will die NFL in Zukunft genauer hinschauen. Wie der Sender ESPN berichtet, will die National Football League nach der Saison entscheiden, ob der Videobeweis zukünftig in noch mehr Aktionen zur Hilfe gezogen wird. Dennoch bleibt es fürs Erste dabei: Die Chiefs kämpfen in der Nacht zum 10. Februar gegen die Philadelphia Eagles erneut um den Super Bowl.

Getty Images Josh Allen beim AFC Championship Game gegen die Kansas City Chiefs, Januar 2025

Getty Images Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs

