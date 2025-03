Hailee Steinfeld schwärmt von ihrem Leben mit Josh Allen

Hailee Steinfeld (28), bekannt aus Filmen wie "Bumblebee", und Football-Star Josh Allen (28) haben eine aufregende Zeit hinter sich: Im November 2024 verlobte sich das Paar bei einem romantischen Sonnenuntergang in Malibu. Wie Hailee nun gegenüber People Magazine verriet, sei diese Phase ihres Lebens "so besonders" und "voller Glück". Das Paar, das erstmals im Mai 2023 miteinander in Verbindung gebracht wurde, teilte die frohe Nachricht über Instagram, begleitet von einem Foto des Antrags vor einer Rosenkulisse. "Ich könnte nicht glücklicher sein", schwärmte die Schauspielerin.

Die romantische Verlobung in Malibu war für Hailee ein unvergesslicher Moment. In einem früheren Interview mit "Who What Wear" erzählte sie, wie dankbar sie sei, dass Josh den Antrag so perfekt inszeniert habe: "Das war mein Happy Place, und es war einfach magisch." Im Februar 2024 zeigte sich das Paar zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich bei den NFL Honors, wo Josh als MVP ausgezeichnet wurde. Stolz machte Hailee ihre Unterstützung öffentlich und postete später auf Instagram: "Das ist MVP Josh Allen für euch!" Neben der Verlobung widmet sich Hailee nun auch ihrer Karriere, zuletzt mit der Hauptrolle im kommenden Horrorfilm "Sinners".

Privat genießen Hailee und Josh ihr gemeinsames Glück in vollen Zügen. Während sie die Zweisamkeit inmitten ihrer vollen Terminkalender zelebrieren, scheint Malibu für die beiden eine ganz besondere Bedeutung zu haben. Für Hailee, die in Interviews oft ihre Liebe zum kreativen Schaffen und zu besonderen Momenten betont, ist die Verbindung zu Josh eine weitere Facette ihres vielseitigen Lebens. Josh, der aktuell als Quarterback der Buffalo Bills auf dem Feld brilliert, und Hailee, die sich nach längerer Pause wieder in der Filmwelt zeigt, scheinen ein echtes Traumpaar zu sein, das Beruf und Partnerschaft perfekt unter einen Hut bekommt.

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

