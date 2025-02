Josh Allen und Hailee Steinfeld erkunden zusammen Mailand

Hailee Steinfeld (28) und Josh Allen (28) genießen gerade eine Auszeit in Europa. Das prominente Paar wurde am 25. Februar beim gemeinsamen Shoppen in den Straßen von Mailand gesichtet, wie Fotos zeigen. Hailee, bekannt aus Filmen wie "Pitch Perfect", und der Buffalo Bills-Quarterback Josh, der seit November mit der Schauspielerin verlobt ist, nutzten ihre Reise für einen romantischen Abend zu zweit. Später am Abend zeigten sich die beiden in stilvollen schwarzen Outfits, als sie für ein elegantes Dinner ausgingen, berichtet E! News.

Doch das Abendessen war nicht die einzige Gelegenheit, bei der Hailee und Josh in Mailand zusammen gesichtet wurden. Zuvor wurden sie beim gemeinsamen Shopping in der italienischen Metropole gesehen, wo sie Händchen haltend zwischen den exklusiven Boutiquen entlangspazierten. Ob die beiden auch eine der berühmten Fashion Shows der Modewoche besuchen werden, bleibt unklar. Erst vor wenigen Wochen hatten Hailee und Josh ihr erstes offizielles Event als Paar gefeiert, als sie bei den NFL Honors gemeinsam über den roten Teppich liefen. Josh wurde dabei mit dem prestigeträchtigen MVP-Award ausgezeichnet, ein großer Moment für den erfolgreichen Sportler.

Seit ihrer Verlobung im Herbst scheint die Beziehung der beiden eine ganz neue Ebene erreicht zu haben. Hailee, die seit ihrer Kindheit im Rampenlicht steht und sich nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin einen Namen gemacht hat, hielt ihr Liebesleben lange Zeit privat. Josh ist auf dem Spielfeld für seine fokussierte und dynamische Art bekannt, zeigt sich privat aber von seiner sanften Seite. Beide wirken in ihrer jungen Beziehung sehr glücklich und scheinen es zu genießen, ihre beruflichen Verpflichtungen mit Momenten der Zweisamkeit zu verbinden.

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

