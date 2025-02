So viel kostete angeblich Hailee Steinfelds Verlobungsring

Schauspielerin Hailee Steinfeld (28) und Josh Allen (28) haben mit ihrer Verlobung Fans aus der Unterhaltungs- und Sportwelt gleichermaßen begeistert. In einer romantischen Atmosphäre, umgeben von Rosen und mit Blick auf ein Gewässer, stellte der Quarterback der Buffalo Bills seiner Freundin im November 2024 die entscheidende Frage. Wenige Tage später teilten die beiden die glückliche Nachricht via Instagram. Hailee zeigte ihren eleganten Ring schließlich Anfang Februar 2025 zum ersten Mal auf dem roten Teppich, als sie Josh zu den NFL Honors begleitete, wo er als wertvollster Spieler des Jahres ausgezeichnet wurde.

Der Ring ist klassisch und edel gehalten: Ein runder Diamant, geschätzt auf etwa 3,5 bis 4 Karat, ist in einer filigranen Platinfassung eingelassen. Die renommierte Schmuckexpertin Olivia Landau erklärte gegenüber People, dass Hailee offensichtlich bewusst auf zeitlose Eleganz gesetzt habe, statt einem kurzlebigen Trend zu folgen. Der Wert des Schmuckstücks wird laut der Expertin auf umgerechnet 68.000 bis 144.000 Euro geschätzt – abhängig davon, ob es sich um einen natürlichen Diamanten handelt.

Der Football-Star verriet kürzlich in Hailees Newsletter "Beau Society", dass er nervös gewesen sei, seine Liebste mit dem Antrag zu überraschen, vor allem, da sie ihn selbst an jenem Morgen spaßhaft drängte, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Dennoch schien ihm die Überraschung gelungen zu sein. Seit ihrem Kennenlernen ist die Schauspielerin für ihn nicht nur eine Lebenspartnerin, sondern auch seine größte Unterstützung. "Du bist mein Fels, meine beste Freundin. Ohne dich stünde ich nicht hier", sagte er in seiner Dankesrede bei den NFL Honors und zeigte erneut, wie viel ihm diese Beziehung bedeutet.

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen auf ihrer Halloween Party im Oktober 2024

