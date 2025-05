Jenna Ortega arbeitet seit zehn Jahren an eigenem Drehbuch

Jenna Ortega (22) überrascht mit einer spannenden Enthüllung: Seit fast zehn Jahren arbeitet die Schauspielerin an einem eigenen Drehbuch, wie sie jetzt in einem Interview mit dem Magazin V verriet. Der "Wednesday"-Star will nicht nur Regie führen, sondern sogar selbst in seinem Film auftreten. Konkrete Details zur Handlung ließ sie zwar offen, doch Jenna betont, dass sie nun die nötigen Schritte einleitet, um das Herzensprojekt Realität werden zu lassen. Bereits als Teenager begann sie mit dem Schreiben – jetzt, nach zahlreichen erfolgreichen Rollen, ist der perfekte Zeitpunkt gekommen.

Wie Jenna, die offen zugab, dass sie an Zwangsstörungen leidet, weiter erklärt, habe es gute Gründe gegeben, warum das Drehbuch so lange in der Schublade lag. Sie habe in den letzten Jahren viel über das Filmgeschäft gelernt und dabei auch hinter die Kulissen blicken können. "Ich brauchte erst die Erfahrung aus meinen bisherigen Projekten, um wirklich zu verstehen, wie alles zusammenhängt", sagte sie im Gespräch mit ihrem "Hurry Up Tomorrow"-Co-Star Abel Tesfaye, der vielen als The Weeknd (35) bekannt ist. Besonders interessant: Die Schauspielerin sieht die Schauspielerei mehr als Sprungbrett zum Produzieren und Regieführen und plant, in zukünftigen Werken lieber komplett auf Auftritte vor der Kamera zu verzichten.

Neben ihrer großen Filmleidenschaft gibt es noch weitere Facetten im Leben der "Wednesday"-Darstellerin. Jenna, die sich als Kind und Jugendliche bereits im Rampenlicht behaupten musste, pflegt enge Bande zu ihrer Familie und hat sich stets für mehr Authentizität in Social Media eingesetzt. In Interviews spricht die Disney-Channel-Alumna offen darüber, wie wichtig ihr Bodenständigkeit ist, trotz des rasanten Karriereschubs in den letzten Jahren. Freunde und Wegbegleiter erleben Jenna als kreative Perfektionistin mit Humor und viel Empathie – Eigenschaften, die ihr auch beim Sprung auf den Regiestuhl helfen könnten.

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

Getty Images Jenna Ortega in Venedig, August 2024

