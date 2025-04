So düster ist der erste Teaser zur neuen "Wednesday"-Staffel

Netflix hat den ersten Teaser zur heiß ersehnten zweiten Staffel von Wednesday veröffentlicht – und der verspricht Spannung pur. Jenna Ortega (22), die in der Hauptrolle als Wednesday Addams brilliert, kehrt an die Nevermore Academy zurück, wo düstere Geheimnisse auf sie warten. Doch bevor sie die Schulbank drückt, sorgt sie bereits am Flughafen für Aufsehen: Mit verschiedensten Waffen im Gepäck bleibt sie bei der Sicherheitskontrolle hängen – allerdings nur wegen einer Flasche Sonnencreme, die von ihrer Begleitung, der wohlbekannten Hand Thing, eingepackt wurde. Auch ihre Eltern Morticia, gespielt von Catherine Zeta-Jones (55), und Gomez Addams alias Luis Guzmán (68) sind wieder mit von der Partie. Wednesdays vielsagende Ankunft mit den Worten "Ich weiß jetzt schon, wo die Leichen begraben sind" lässt erahnen, dass ihr erneut unheimliche Abenteuer bevorstehen.

Die neue Staffel setzt dort an, wo die erste endete, und verspricht noch tiefere Einblicke in Wednesdays geheimnisvolle Fähigkeiten. Nach eigenen Aussagen von Jenna ist die zweite Staffel deutlich intensiver: "Alles ist sehr anschaulich!" Gegenüber E! News lobte sie Regisseur Tim Burton (66) dafür, dass er die Dreharbeiten zu einem einzigartigen Erlebnis machen würde. Doch neben vertrauten Händen wie Victor Dorobantu als Thing und bekannten Gesichtern wie Joy Sunday als Bianca Barclay müssen sich Fans auch von einigen Charakteren der ersten Staffel verabschieden. Percy Hynes White (23), der Xavier Thorpe spielte, wird laut People Magazine nicht mehr zu sehen sein, ebenso wie Naomi J. Ogawa in ihrer Rolle als Yoko Tanaka. Ein kleiner Trost für die Fans: Lady Gaga (39) soll in der neuen Staffel zu sehen sein.

Jenna gab gegenüber E! News auch persönliche Einblicke in die Herausforderungen der Schauspielerei. Die Arbeit an der Serie sei intensiv gewesen, vor allem, da sie die schräge und komplexe Figur acht Monate lang verkörperte. "Manchmal fühlt es sich wie ein Kriechen bis zur Ziellinie an", erzählte sie von den Strapazen der Produktion. Trotzdem fügte sie hinzu, wie schwierig es sei, einem Charakter wie Wednesday überdrüssig zu werden. Die junge Schauspielerin gilt mittlerweile als eines der vielversprechendsten Talente ihrer Generation und bewies in der Vergangenheit, dass sie sowohl auf der Leinwand als auch bei Fans bleibenden Eindruck hinterlässt. Fans dürfen gespannt sein, wie Jenna die düsteren Facetten ihrer Kultfigur weiterhin zum Leben erweckt.

Tomasz Lazar/Netflix Victor Dorobantu als "Eiskaltes Händchen" bei "Wednesday"

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

