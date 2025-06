Jenna Ortega war nach "Wednesday" sehr unglücklich

Jenna Ortega (22), die als Hauptdarstellerin der erfolgreichen Netflix-Serie Wednesday weltweite Berühmtheit erlangte, hat jetzt in einem Interview mit Harper’s Bazaar über ihre schwierige Beziehung zur Serie gesprochen. Nach der Veröffentlichung der ersten Staffel sei sie unglücklich gewesen, da der plötzliche Ruhm und die enorme Aufmerksamkeit für sie als introvertierte Person überwältigend gewesen seien. Zudem fühlte sie sich während der Dreharbeiten oft nicht als Teil des Teams. Doch mittlerweile geht es der Schauspielerin besser, was sie ihrer neuen Rolle als Co-Produzentin der Serie zuschreibt.

Diese zusätzliche Verantwortung habe Jenna nicht nur kreativen Einfluss auf die zweite Staffel gegeben, sondern sie auch mehr in den Produktionsprozess eingebunden. So nahm sie regelmäßig an Meetings teil, konnte zuhören, verstehen und lernen. "Staffel zwei ist größer, mutiger, blutiger und etwas düsterer. Sie ist im besten Sinne alberner." Die Fans können sich zudem auf einen zweigeteilten Release freuen: Der erste Teil der neuen Folgen erscheint laut Moviepilot am 6. August 2025, der zweite folgt am 3. September 2025.

Abseits der Arbeit an "Wednesday" ist Jenna Ortega auch mit anderen Projekten beschäftigt. Bereits seit ihrer Teenagerzeit arbeitet sie an einem eigenen Drehbuch, das sie nicht nur selbst geschrieben hat, sondern bei dem sie sich auch als Regisseurin und Schauspielerin einbringen möchte. Während sie Details zur Handlung noch geheim hält, unterstreicht sie, wie wichtig ihr kreative Kontrolle bei ihren Projekten ist. Ihr Engagement, sowohl vor als auch hinter der Kamera, zeigt, wie vielfältig und ambitioniert die Schauspielerin ihre Karriere gestaltet.

Getty Images Coverbild der Serie "Wednesday"

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

