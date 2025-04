Tim Burtons "Beetlejuice" soll einen dritten Teil bekommen

Warner Bros. hat es so gut wie bestätigt: Ein dritter Teil der legendären "Beetlejuice"-Reihe ist in Arbeit. Nach dem Erfolg von "Beetlejuice Beetlejuice" aus dem Jahr 2024, der weltweit umgerechnet fast 397 Millionen Euro einspielte, kommt diese Nachricht wenig überraschend. CEO Mike De Luca erklärt gegenüber Deadline, die Pläne für eine weitere Fortsetzung seien fast fertig. "Es steht unmittelbar bevor", sagt er. Ob und wann Michael Keaton (73) als chaotischer Bio-Exorzist sowie Winona Ryder (53) und Jenna Ortega (22) zurückkehren werden, ist noch unklar. Die endgültigen Verträge scheinen aktuell in der letzten Phase zu sein.

Neben "Beetlejuice 3" scheinen bei Warner Bros. noch viele weitere Filmprojekte in der Pipeline zu stehen. So deutet Mike auch eine Fortsetzung des aktuellen Kinoerfolgs "Ein Minecraft Film" an, lässt jedoch keine weiteren Details durchsickern. Außerdem sollen neue Filme zu den Kultklassikern "Die Goonies" und "Gremlins" entstehen. Hinter diesen Projekten steht Chris Columbus (66), der bereits bei den Originalen als Drehbuchautor beteiligt war. Auch ein neuer Matrix-Teil sowie ein Der Herr der Ringe-Film mit Fokus auf Gollum sollen sich in Entwicklung befinden.

"Beetlejuice"-Fans hoffen auf ein großes Wiedersehen mit den beliebten Stars: Michael, der schon 1988 im Originaltitel brillierte, Winona als Lydia und Jenna, die mit ihrer Rolle in Teil zwei neue Fans für das Franchise gewann. Michael selbst schwärmte einst in einem Interview mit Today von der Figur Beetlejuice, die er als eine der aufregendsten Rollen seiner Karriere bezeichnete. Tim Burton (66), der Regisseur der ersten beiden Filme, äußerte wiederholt, wie sehr ihm dieses schräge Universum am Herzen liegt. Dass "Beetlejuice" eine weitere Fortsetzung erhält, dürfte nicht nur die eingefleischten Fans begeistern, sondern auch eine neue Generation an Kinobesuchern anlocken.

Getty Images Michael Keaton, Schauspieler

Getty Images Der "Beetlejuice Beetlejuice"-Cast bei den Filmfestspielen 2024

