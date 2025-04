Katharina Eisenblut bestätigt jetzt die Geburt ihrer Tochter

Endlich ist sie auf der Welt! Bereits in den vergangenen Tagen teilte Katharina Eisenblut (30) immer wieder Updates zu ihrer Geburt – denn die rückte mit großen Schritten näher. Zuletzt meldete sie sich Dienstagnachmittag, als ihre Fruchtblase platzte. Jetzt ist es überstanden und die Tochter der Influencerin ist geboren. "Unser kleines Wunder ist da. Wir melden uns, sobald ich etwas mehr Kraft habe, mit einem Update", schreibt die frischgebackene Zweifachmama bei Instagram. Ihre Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie nähere Infos und dann ja vielleicht auch den Babynamen bekommen.

Obwohl sich Katharina sehr auf ihren Nachwuchs freute, schien die Schwangerschaft im Endspurt an ihren Nerven zu zerren. Im Netz ließ sie ihre Fans daran teilhaben und erklärte: "Ich sage euch, ich bin momentan so fertig, dass ich auch so weit bin zu sagen: 'Okay, egal, was jetzt kommt, ich bin bereit für diese Geburt'." Zu dem Zeitpunkt müsse sie noch eine Woche durchhalten, damit ihr Baby unter optimalen Umständen auf die Welt kommen könne. "Ich persönlich habe aber das Gefühl, dass ich nicht mehr lange kann. Da muss ich auch ganz ehrlich sein, mir tut alles weh, [...]", berichtete sie zuversichtlich.

Papa ihres Kindes ist Katharinas Partner Dominic Höppner. Die beiden verkündeten die Schwangerschaft nur wenige Monate, nachdem ihre Beziehung offiziell geworden war. Aus der Ehe mit Niko Kronenbitter hat die 30-Jährige zudem einen Sohn. In Sachen Familienplanung sind Katharina und Dominic sich allerdings nicht ganz einig, denn offenbar wünscht er sich, anders als sie, noch weiteren Nachwuchs. "Das ist ein schwieriges Thema. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass Domi da immer mal wieder anderer Meinung ist als ich. [...] Das hier ist noch nicht mal draußen, dann haben wir schon zwei Kinder. Ich sage ehrlich, ich bin fein mit zwei [Kindern]", meinte die ehemalige DSDS-Kandidatin Anfang des Jahres zu ihren Fans.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut im Oktober 2024

