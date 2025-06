Sorge um Pax: Angelina Jolies Sohn taumelt durchs Nachtleben

Pax Jolie-Pitt (21), der Sohn von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (61), sorgte am vergangenen Samstagabend in Los Angeles für Schlagzeilen. Während einer Partynacht mit Freunden wurde Pax nach einem Ausflug zum legendären Hotel Chateau Marmont von seinen Begleitern gestützt, da er Schwierigkeiten hatte, sich auf den Beinen zu halten. Später zog die Gruppe, zu der auch vier leicht bekleidete Frauen gehörten, weiter in einen Stripklub, wo sie bis in die frühen Morgenstunden feierten. Trotz seiner angeschlagenen Verfassung zeigte sich Pax auf den Paparazzifotos, die DailyMail vorliegen, lächelnd und scherzte mit seinen Freunden.

Ob der 21-Jährige sich aufgrund von Alkohol oder seiner körperlichen Beschwerden nicht richtig auf den Beinen halten konnte, ist unklar. Anfang des Jahres hatte Pax gleich zwei schwere E-Bike-Unfälle überstanden, die ihn stark mitgenommen hatten. Der letzte Vorfall ereignete sich im Januar, als er in Los Angeles mit einem Auto kollidierte. Bereits im Juli 2024 war Pax in einen ähnlich schweren Unfall verwickelt gewesen – dabei hatte er eine Kopfverletzung erlitten, die laut Augenzeugen "nahezu tödlich" hätte enden können.

Pax war 2007 im Alter von drei Jahren aus Vietnam adoptiert worden – zunächst von Angelina allein, da unverheiratete Paare dort nicht gemeinsam adoptieren können. Später nahm Brad ihn jedoch ebenfalls offiziell als seinen Adoptivsohn an. Bereits in jungen Jahren sammelte Pax erste Erfahrungen im Filmgeschäft, unter anderem als Sprecher in "Kung Fu Panda 3" und in kleinen Rollen in Produktionen seiner Mutter. 2024 unterstützte er Angelina zudem als Regieassistent beim Film "Without Blood". Seit Kurzem wohnt Pax in New York, in der alten Wohnung seiner Mama.

Getty Images Angelina Jolie und Pax Thien Jolie-Pitt

MEGA Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax

