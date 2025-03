Brad Pitt genießt sein neues Leben mit Ines de Ramon

Nach seiner langwierigen Scheidung hat Brad Pitt (61) sein Glück endlich wiedergefunden! Der Schauspieler, der zuletzt in einem achtjährigen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) verstrickt war, sei nach Angaben von Insidern "glücklich" und an einem "guten Ort" in seinem Leben angekommen. Seit Ende 2022 ist er mit der Schmuckdesignerin Ines de Ramon (32) liiert, und die Beziehung scheint ihm neuen Lebensmut zu geben. Eine Quelle verriet gegenüber People, dass der 61-Jährige froh sei, die Scheidung, die im Dezember 2024 finalisiert wurde, nun hinter sich zu haben: "Das Leben läuft gut für ihn. Es gibt keine Beschwerden."

Trotz der abgeschlossenen Scheidung gibt es weiterhin Streitpunkte zwischen Brad und Angelina, insbesondere über das gemeinsame Anwesen Château Miraval in Frankreich. Während Angelina behauptet, sie habe ihre Anteile aufgrund von Brads Forderungen nicht direkt an ihn verkauft, wirft er ihr vor, diese ohne sein Einverständnis an die Stoli Group veräußert zu haben. Abseits der juristischen Auseinandersetzungen bleibt auch die Beziehung zu seinen sechs Kindern angespannt. Berichten zufolge habe Brad inzwischen nur noch sehr wenig Kontakt zu ihnen, was ihm schwer zu schaffen mache. Ein Insider verriet Daily Mail: "Er hofft darauf, dass seine Kinder eines Tages von sich aus den Kontakt suchen werden."

Privat scheint Brad durch Ines neuen Lebensmut gefunden zu haben. Die Schmuckdesignerin war zuvor mit dem Schauspieler Paul Wesley (42) verheiratet, bevor sie und Brad ein Paar wurden. Freunde des Schauspielers berichten, dass Ines ihn dazu motiviert habe, die Scheidung endlich abzuschließen, um die gemeinsame Zukunft planen zu können. Gerüchten zufolge könnte eine Hochzeit bevorstehen, und auch der Wunsch nach eigenen Kindern soll im Raum stehen. "Sie hat ihm klargemacht, dass ein Neuanfang ohne Altlasten leichter wäre", verriet eine Quelle aus dem Umfeld des Paares. Wie es weitergeht, bleibt abzuwarten, doch Brad scheint entschlossen, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Schauspieler

ZUMAPRESS.com / MEGA Brad Pitt und Ines de Ramon im September 2024

