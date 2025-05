Brad Pitt spricht erstmals über Scheidung von Angelina Jolie

Brad Pitt (61) hat sich erstmals öffentlich zu seiner Scheidung von Angelina Jolie (49) geäußert. Acht Jahre lieferten sich die beiden Hollywoodstars einen Rechtsstreit, ehe ihre Scheidung im Dezember 2024 durch war. Im Interview mit GQ äußert sich Brad nun erstmals zu dem Rosenkrieg – allerdings sieht er das Ganze eher nüchtern. "Ich denke nicht, dass es so eine große Sache war. Es war nur etwas, das rechtlich zu einem Abschluss kam", erklärte der Schauspieler. In den Jahren zuvor äußerte sich Brad nie zu der Trennung von Angelina.

Die Verbindung der beiden Schauspielgrößen war einst eine der berühmtesten Liebesgeschichten in Hollywood. 2014 gaben sich Brad und Angelina das Jawort – zusammen bekamen sie sechs Kinder. Doch 2016 folgte die Trennung – die "Maleficent"-Darstellerin reichte die Scheidung ein. Auslöser soll ein heftiger Streit zuvor in einem Privatjet gewesen sein, in dem Brad sich gegenüber seiner Frau und ihrem gemeinsamen Nachwuchs aggressiv verhielt. In den vergangenen Jahren stritt das einstige Ehepaar wegen nahezu allem – vor allem um das Sorgerecht für die Kinder sowie das gemeinsame Weingut Château Miraval.

Im vergangenen Dezember wurden Brad und Angelina schließlich offiziell geschieden. Gegenüber People ließ der Anwalt der Schauspielerin damals verlauten: "Offen gesagt, Angelina ist erschöpft, aber sie ist erleichtert, dass dieser Teil vorbei ist." Aktuell konzentriert sie sich auf ihren Nachwuchs und auf ihre berufliche Karriere. Derweil ist ihr Ex seit 2022 mit Ines De Ramon (32) glücklich. Der "F1"-Star und die Schmuckdesignerin planen wohl eine gemeinsame Zukunft. Ob Brad ihr bald einen Heiratsantrag macht, ist fraglich. Nach der Schlammschlacht mit Angelina soll das Thema Heiraten ein sensibler Punkt bei ihm sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Mai 2014 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Ines De Ramon bei den Filmfestspielen in Venedig

Anzeige Anzeige

Anzeige