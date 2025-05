Fotos zeigen: Angelina Jolies Sohn Knox ist größer als Mama

Angelina Jolie (49) wurde am Donnerstag bei einem Einkaufstrip im angesagten Los-Feliz-Viertel in Los Angeles mit ihrem Sohn Knox (16) gesehen – und sorgte dabei für große Aufmerksamkeit. Der Promi-Spross, der aus ihrer Ehe mit Brad Pitt (61) stammt, ist inzwischen offenbar schon so groß wie sein berühmter Vater und überragt nun sogar seine Mutter. Auf aktuellen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist der beachtliche Wachstumsschub klar zu erkennen. Während Angelina in ihrem typischen schwarzen Outfit durch die Gänge schlenderte, schob Knox lässig einen Einkaufswagen, der mit mehreren Papiertüten gefüllt war, darunter eine Tüte mit einem herausragenden Baguette.

Seit Angelina und Brad ihren langwierigen Scheidungsprozess Ende 2024 abgeschlossen haben, sind drei ihrer anderen Kinder – Zahara (20), Shiloh (18) und Vivienne (16) – auf Distanz zu ihrem Vater gegangen und haben laut dem Portal sogar den Nachnamen "Pitt" abgelegt. Bei öffentlichen Auftritten waren die Geschwister zuletzt fast immer an Angelinas Seite zu sehen, der Kontakt zu Brad scheint stark abgekühlt. Knox und Vivienne sind derzeit die einzigen Minderjährigen aus der berühmten Patchwork-Familie, um die sich Angelina im Alltag noch direkt kümmert und für die sie das Hauptsorgerecht hat.

Dass die Jolie-Pitt-Sprösslinge mittlerweile ihre ganz eigenen Wege gehen, ist nicht neu. Bereits vor Kurzem wurde bekannt, dass die New Yorker Wohnung von Angelina ein beliebter Rückzugsort für ihre Kinder ist, wenn diese in der Stadt sind. Die Schauspielerin selbst bleibt jedoch in Los Angeles, solange Knox und Vivienne noch nicht volljährig sind. Danach will sie mehr Zeit in Kambodscha verbringen – einem Land, das in ihrer Familiengeschichte durch die Adoption ihres Sohnes Maddox (23) eine wichtige Rolle spielt. Es bleibt abzuwarten, ob ihr familienorientierter Nachwuchs die 49-Jährige vielleicht sogar bei dieser geplanten Reise in die Ferne begleitet.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015

Getty Images Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Zahara, Shiloh im Oktober 2021

