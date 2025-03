Allein in New York: Angelina Jolies Sohn ist ausgezogen

Angelina Jolie (49) hat verraten, dass einer ihrer Söhne in ihr altes Apartment in New York City gezogen ist. In einem Interview mit New York Times erzählte die Schauspielerin amüsiert, dass ihr Sohn sie gebeten habe, ihren Besuch um einen Tag zu verschieben, damit er vorher aufräumen könne. "Ich dachte mir, das schätze ich, du solltest für deine Mutter sauber machen. Aber wie schlimm kann es schon sein?", sagte Angelina in dem Gespräch. Sie verriet jedoch nicht, welcher ihrer drei Söhne – Maddox (23), Pax (21) oder Knox (16) – dort lebt. Das luxuriöse Apartment hatte Angelina in ihren Zwanzigern gekauft, als sie gerade ihre Karriere in Hollywood startete.

Die Oscar-Preisträgerin erklärte weiter, dass das Apartment mittlerweile auch von ihren anderen Kindern als Rückzugsort genutzt wird. Angelina teilt sich mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61) sechs Kinder: Maddox, Pax, Zahara (20), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (16). Die Familie lebt größtenteils noch in Los Angeles, wo Angelina in einer beeindruckenden Villa residiert. Maddox, der als Regieassistent arbeitet, und Pax, der sich als Fotograf einen Namen macht, sind die ältesten Söhne des einstigen Traumpaares. Während Knox noch in der Schule ist, dürften Maddox oder Pax die wahrscheinlichsten Kandidaten für das selbstständige Leben in New York sein.

Angelina hat immer wieder betont, wie individuell ihre Kinder sind. In früheren Interviews lobte sie Maddox für seine intellektuelle Art, während Pax für seine Kreativität bekannt sei. Tochter Zahara, die kürzlich an einem Charity-Event in Alabama eine inspirierende Rede hielt, habe eine außergewöhnliche Stimme und sei eine geborene Rednerin. Die Schauspielerin hat in der Vergangenheit auch darüber gesprochen, wie wichtig es ihr sei, die Talente jedes ihrer Kinder zu fördern. Ob Tanz, Kunst oder Programmierung – Angelina gibt ihnen den Raum, ihre Leidenschaften zu entdecken. Das Apartment in New York scheint nun ein weiterer Schritt in Richtung Eigenständigkeit für ihre Kinder zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maddox, Angelina und Pax Jolie-Pitt 2017 in Toronto, Kanada

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige