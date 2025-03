Angelina Jolies New Yorker Wohnung ist Treffpunkt ihrer Kids

Schauspielerin Angelina Jolie (49) hat enthüllt, dass ihre alte Wohnung in New York City jetzt von einem ihrer Söhne bewohnt werde. In einem Interview mit der New York Times verriet sie, dass sie die Immobilie in ihren 20ern erworben habe und dass dieser Ort mittlerweile als "Crash Pad" für alle sechs ihrer Kinder diene, wenn sie in der Stadt sind. Neulich habe Angelina die Wohnung spontan besuchen wollen, doch ihr Sohn habe sie gebeten, ihm einen Tag Zeit zum Aufräumen zu geben. "Ich dachte, das schätze ich, man sollte für seine Mutter sauber machen. Aber wie schlimm ist es da wohl?", erzählte die Schauspielerin lachend.

Welcher ihrer beiden ältesten Söhne – Maddox (23) oder Pax (21) – das Apartment nun sein Zuhause nennt, hat Angelina nicht verraten. Fest steht jedoch, dass die Geschwister Maddox, Pax, Zahara (20), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) den Ort nutzen, um sich dort aufzuhalten und Zeit miteinander zu verbringen. Angelina selbst lebt derweil in Los Angeles, wo sie bleibt, bis ihre beiden jüngsten Kinder volljährig sind. Danach plane sie, viel Zeit in Kambodscha zu verbringen, einem Land, das eine bedeutende Rolle in ihrem Leben spielt, seit sie dort ihren ältesten Sohn Maddox adoptiert hat.

Neben ihrem familiären Leben bleibt Angelina auch in künstlerischen Projekten aktiv. In New York eröffnete sie kürzlich das Atelier Jolie, ein kreatives Zentrum und eine Plattform für nachhaltige Mode. Der Standort des Ateliers hat eine besondere Bedeutung: Es befindet sich im ehemaligen Studio von Andy Warhol (✝58) und Jean-Michel Basquiat, einem Ort mit außergewöhnlicher Kunstgeschichte. Angelina beschrieb es als "Privileg", diesen Raum zu nutzen, und versprach, dessen künstlerisches Erbe zu ehren. Die Verbindung zwischen Familie, Kunst und neuen Herausforderungen scheint für die Schauspielerin eine perfekte Balance inmitten ihres turbulenten Lebens zu schaffen.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maria"-Premiere in Hollywood im Oktober 2024

