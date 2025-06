Summer Terenzi: "Negative Kommentare treffen mich nicht"

Summer Terenzi (18), die Tochter von Sarah Connor (44) und Marc Terenzi (46), wird auf der kommenden Tour ihrer Mutter als Special Guest dabei sein. Die 18-Jährige, die ihre eigenen Songs schreibt und performt, gesteht im Interview mit Bunte, dass sie sich riesig darauf freut, ein Teil der Shows zu sein. "Selbst Teil davon zu sein und meine eigenen Songs zu performen, bedeutet mir sehr viel", erklärt sie begeistert. Trotz großer Vorfreude gesteht sie, dass sie selbst oft ihre härteste Kritikerin ist und sich intensiv auf ihre Auftritte vorbereitet.

Bereits mit zwölf Jahren schrieb Summer erste eigene Songs und begleitete sich selbst am Klavier. Auch wenn ihr die musikalischen Gene in die Wiege gelegt worden sind, war sie sich nicht ganz sicher, ob sie denselben Weg wie ihre Eltern einschlagen will. Im Gespräch erzählt sie: "Tierärztin war mein Plan B, aber mittlerweile ist klar: Musik ist mein Weg." Auch auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok hat die junge Sängerin bereits eine große Anhängerschaft, die sie auf ihrem musikalischen Weg unterstützt. Kritische Stimmen, die behaupten, sie nutze den Erfolg ihrer Mutter aus, lässt Summer nicht an sich heran. "Negative Kommentare treffen mich nicht besonders. Ich kenne das aus meiner Kindheit, es gehört dazu", erzählt sie.

Summer verbindet eine enge Beziehung zu ihrer berühmten Mutter, die ihr sowohl musikalische Ratschläge gibt als auch vor Auftritten inspirierende Worte mit auf den Weg gibt. Mit ihrer Familie an ihrer Seite meistert sie die Herausforderungen des Musikerlebens. Vordergründig bleibt Summer jedoch sich selbst treu: Neben der Musik hat sie Yoga für sich entdeckt, das ihr hilft, einen klaren Kopf zu bewahren und mit der Aufregung umzugehen. Vor jedem Auftritt gehört das gemeinsame Anstoßen mit ihrer Mutter und der Band dazu – ein kleines Ritual, das alle auf die bevorstehende Show einstimmen soll.

Instagram / summerterenzi Sarah Connor mit ihrer Tochter Summer

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor

