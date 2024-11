Diesen Tipp gab Sarah Connor Tochter Summer vor Auftritt

Summer Terenzi (18) startet aktuell voll durch. Die Tochter von Sarah Connor (44) und Marc Terenzi (46) feierte vergangene Woche ihren ersten alleinigen Auftritt vor großem Publikum. Die 18-Jährige performte als Vor-Act von Nico Santos (31)! In der Vergangenheit habe sie zwar bereits einige Male an der Seite ihrer Mama gesungen, aber der erste Solo-Auftritt sei dennoch "sehr beängstigend" gewesen, wie die Beauty auf Instagram zu verstehen gibt. Die "Wie schön du bist"-Interpretin hat ihr allerdings vor Show-Beginn einen tollen Tipp mit auf den Weg gegeben: "Es war sehr beängstigend, aber wie du gesagt hast, dann mach es einfach ängstlich." Dass das ein toller Rat ist, scheint Sarah mittlerweile zu bezweifeln. "Haha hab ich das wirklich gesagt? Das klingt schrecklich", amüsiert sie sich in der Kommentarspalte.

Sarah ist auf den Erfolg ihrer Tochter überaus stolz. Während Summer ihr Gesangstalent auf der Bühne zum Besten gab, genoss die Vierfachmama die Show im Publikum. "Ich kann es nicht glauben", schrieb sie stolz zu einem Video ihrer singenden Tochter. Nach ihrem Auftritt in Oberhausen ging es für Summer direkt weiter zum nächsten Veranstaltungsort, wo sie erneut Nico bei seinem Konzert unterstützte.

Nicht nur in der Karriere, auch privat läuft es für den Promi-Spross grandios. Summer hat zu Beginn des Jahres ihre große Liebe gefunden und geht nun seit elf Monaten mit ihr durchs Leben. Auf Instagram teilt sie hin und wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Partner – und auch auf dem jüngsten Beitrag mit Bildern vor und nach ihrem Auftritt beim Konzert des "Safe"-Interpreten ist ein Clip mit ihrem Freund zu finden. Nach ihrer Gesangseinlage turteln die zwei verliebt im Publikum.

Anzeige Anzeige

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi mit ihrem Freund, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige