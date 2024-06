Süßes Knutschfoto: Summer Terenzi zeigt ihren Freund im Netz

Bereits seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass Summer Terenzi (18) einen Freund hat. Auch bei ihrer Geburtstagsparty vor wenigen Tagen ist der Unbekannte anwesend gewesen. Das zeigt die Tochter von Sarah Connor (44) nun auf ihrem Instagram-Account. Dort teilt sie ein paar Schnappschüsse von ihrer Party: Zwischen den Bildern ihrer Geburtstagstorte und all ihren Gästen tummeln sich gleich zwei Aufnahmen ihres Partners. Auf dem ersten Foto schmiegen die beiden sich aneinander. Sie haben die Arme umeinander geschlungen und küssen sich so innig, dass man ihre Gesichter gar nicht richtig sehen kann.

Summer teilt außerdem noch ein Video von sich und ihrem Freund, wie sie ihm vertraut das Gesicht krault und sie gemeinsam in die Kamera grinsen. Wer der Glückliche eigentlich ist, verrät sie nicht. Ihren Followern gefällt der Einblick in das private Leben der Influencerin dennoch. "Wow, 18 schon! Krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich kann mich noch erinnern, wie du als kleine Maus mit deinem Bruder vor der Bühne herumgesprungen bist. Einfach unglaublich!", schreibt ein Fan, während ein weiterer Anhänger sich her auf ihre Liebelei bezieht: "Ihr beide seid so süß zusammen!"

Summer ist nicht das einzige Kind von Sarah Connor. Die Sängerin hat noch drei weitere Kinder, allerdings ist Summer bisher die Einzige, die in die Fußstapfen ihrer Mama tritt. Die 18-Jährige versucht sich selbst ab und zu im Gesang und durfte 2023 Sarah sogar bei ihrer Tour begleiten. Da standen die beiden jeden Abend gemeinsam auf der Bühne.

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi und ihr Partner, Juni 2024

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Summer Terenzi im Juni 2023

