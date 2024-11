Sarah Connors Tochter Summer als Vor-Act für Nico Santos

In diesem Moment ist Sarah Connor (44) wohl fast vor Stolz geplatzt: Ihre Tochter Summer Terenzi (18) tritt in die Fußstapfen des Popstars und stellt ihr Gesangstalent auf großer Bühne unter Beweis. Als Vor-Act für niemand Geringeren als Nico Santos (31) begeisterte die 18-Jährige am Donnerstagabend das Publikum in Oberhausen mit ihren eigenen Songs. Unter den Zuschauern war natürlich auch Mama Sarah, die den Auftritt ihres Sprösslings in ihrer Instagram-Story festhielt. "Ich kann es nicht glauben", schreibt die "Wie schön du bist"-Interpretin zu einem Video, das Summer auf der großen Bühne zeigt.

Auch das Nachwuchstalent meldet sich nach ihrem Auftritt – noch völlig überwältigt bedankt sie sich bei allen Fans: "Hat so Spaß gemacht, Leute, ihr wart so cool. Vielen Dank für eure Energie und eure Unterstützung." Die Tochter von Marc Terenzi (46) stand schon ein paar Mal zusammen mit ihrer berühmten Mama auf der Bühne, aber auch ihr Solo-Auftritt scheint ein riesiger Erfolg gewesen zu sein. Eine Verschnaufpause kann sie sich erst einmal nicht gönnen: Bereits am Tag darauf geht es zum nächsten Veranstaltungsort! Noch bei zwei weiteren Konzerten wird sie den "Rooftop"-Sänger unterstützen.

Summers erster großer Karriereschritt ist nicht wirklich eine Überraschung – die junge Erwachsene stammt aus einer musikalisch sehr erfolgreichen Familie. Nicht nur Mama und Papa sind bekannte Popstars, auch ihre Tante Lulu Lewe hat sich als Sängerin einen Namen gemacht. Sarahs zweite Schwester Anna-Maria (43) verdient ihr Geld zwar nicht mit Bühnenauftritten, allerdings kann sich das Nachwuchstalent bei deren Ehemann Bushido (46) bestimmt so einiges abgucken. Ganz egal, wie Summers Gesangskarriere sich in Zukunft entwickeln sollte, Sarah wird wohl immer ihr größter Fan bleiben. Die enge Beziehung, die das Mutter-Tochter-Duo miteinander hat, verewigten die beiden vor knapp zwei Jahren sogar mit einem Tattoo.

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Sängerin

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi mit Mutter Sarah Connor, 2023

