Ricky Gervais trauert um tierische "After Life"-Kollegin

Ricky Gervais (63) arbeitete für die Serie "After Life" drei Jahre lang mit einer Hündin namens Antilly, genannt Anti, zusammen. Nun teilt der Schauspieler seinen Fans auf Instagram mit, dass die Schäferhündin verstorben ist. "Traurige Nachrichten. Anti, die Brandy in 'After Life' spielte, ist gestorben. Sie war 13 und ein sehr gutes Mädchen", schrieb der Serienmacher zu einem Foto, auf dem sie gemeinsam auf einer Bank sitzen. Für die Fans der Show ist der Tod des Vierbeiners ein großer Verlust. "Ich bin in Tränen aufgelöst. Das ist so traurig. Was für eine brillante Hündin, eine unglaubliche Inspiration in 'After Life'", hieß es in einem Kommentar unter dem Beitrag.

Die Hündin war das Herz der beliebten Netflix-Serie, in der Ricky die Hauptfigur Tony Johnson verkörperte. Nachdem Tonys Frau verstirbt, fällt der Journalist in ein tiefes Loch, aus dem ihm seine Hündin heraushilft. Während der Dreharbeiten entwickelte der Brite eine tiefe Verbundenheit mit dem Tier, sodass er am letzten Tag am Set sehr emotional wurde. Zu Gast in der "Graham Norton Show" berichtete er einst: "Ich hätte fast geweint, weil ich dachte: 'Sie weiß gar nicht, warum sie mich nicht mehr sehen wird.' [...] Wahrscheinlich habe ich ihre Gefühle ein wenig überschätzt."

Anti war nicht nur in "After Life" ein Liebling der Zuschauer, sondern auch ein echter Hollywoodstar. Sie trat in Filmen wie "Edge of Tomorrow" an der Seite von Tom Cruise (62), "Trespass Against Us" mit Michael Fassbender (47) und in George Clooneys (63) "The Midnight Sky" auf. Zudem war sie in Serien wie "Doc Martin" und "8 Out of 10 Cats Does Countdown" zu sehen. Ihre letzte schauspielerische Leistung absolvierte sie laut The Sun im vergangenen Jahr in der Serie "Midsomer Murders".

Anzeige Anzeige

Getty Images Ricky Gervais im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / antilly_the_wonder_hound Hündin Antilly mit Hollywoodstar David Duchovny